​Oryginalny Traktat waszyngtoński przybył dzisiaj do Brukseli i został przeniesiony do Kwatery Głównej NATO pod eskortą policji. Jego podróż do Europy to pierwsza wyprawa dokumentu poza Stany Zjednoczone od czasu podpisania go 4 kwietnia 1949 roku przez 12 członków-założycieli NATO - przekazały dziennikarce RMF FM służby prasowe NATO.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock Traktat waszyngtoński trafił do siedziby NATO w Brukseli w związku z obchodami 4 kwietnia 75. rocznicy powstania Sojuszu. W dniach 3-4 kwietnia odbędzie się w Brukseli spotkanie ministrów spraw zagranicznych państw NATO. Traktat będzie wystawiony w Kwaterze Głównej NATO. "Zawiera on zaledwie 14 artykułów i jest jednym z najkrótszych istniejących traktatów międzynarodowych. W artykule 5. Traktatu zapisano zasadę, mówiącą, że atak na jednego członka NATO jest atakiem na wszystkich" - przypomina urzędnik NATO. "Pozostaje ważnym symbolem trwałych stosunków transatlantyckich, reprezentującym silną więź między Europą i Ameryką Północną" - dodaje rozmówca RMF FM w Kwadrze Głównej NATO w Brukseli. W związku z rocznicą w Kwadrze Głównej odbędzie się także ceremonia złożenia wieńców, będą również występy muzyczne, przemówienia oraz krojenie ciasta. Inne wydarzenia rocznicowe to podniesienie flagi NATO w brukselskim Parku Cinquantenaire oraz przystrojenie pomnika Manneken Pisa, czyli słynnego siusiającego chłopca w mundur NATO. Traktat Waszyngtoński powróci do Stanów Zjednoczonych zaraz po posiedzeniu ministerialnym. Zobacz również: ​Ostatnia prosta kampanii wyborczej

Zerowy VAT na żywność. Błaszczak: Składamy projekt ustawy

Morawiecki, Dworczyk, Sasin odpowiedzą za maseczki? Zawiadomienia już gotowe

Marcin Przydacz: Może trzeba ograniczyć miejsca na listach PiS dla Suwerennej Polski