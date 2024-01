Niemal cały obszar Wielkiej Brytanii i Irlandii objęty jest ostrzeżeniami - głównie pomarańczowymi, ale w niektórych miejscach czerwonymi - w związku z nadciągającym orkanem Isha. Jak podkreślają meteorolodzy, rzadko zdarza się, by ostrzeżenia obowiązywały jednocześnie na tak dużym obszarze.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Brytyjski urząd meteorologiczny Met Office wprowadził ostrzeżenia koloru pomarańczowego w całej Szkocji, Walii, Irlandii Północnej oraz w niemal całej Anglii - z wyjątkiem Londynu i regionu Anglia Wschodnia. Obowiązywać one będą od godz. 18. miejscowego czasu w niedzielę do godz. 6. rano w poniedziałek. Równolegle na dużych obszarach Szkocji, Walii i północnej Anglii obowiązywać będą ostrzeżenia koloru żółtego w związku z silnymi opadami deszczu.

Z kolei na terenie całej Republiki Irlandii już obowiązuje ostrzeżenie koloru żółtego w związku z silnymi wiatrami, które w niedzielę późnym popołudniem na większości kraju zostanie zamienione na pomarańczowe, a w trzech hrabstwach na zachodzie i północy - Galway, Mayo i Donegal - na czerwone.

Ostrzeżenie koloru pomarańczowego oznacza duże prawdopodobieństwo przerw w dostawach prądu oraz działaniu sieci telefonicznych, możliwe uszkodzenia budynków, powalanie przez wiatr drzew i słupów wysokiego napięcia, prawdopodobne zakłócenia w transporcie drogowym, kolejowym, lotniczym i promowym, a także możliwe zagrożenie dla życia w związku z niesionymi podmuchem wiatru przedmiotami.

Z kolei ostrzeżenie koloru czerwonego wskazuje, że wszystkie wspomniane zdarzenia są spodziewane i należy natychmiastowo podjąć działania, aby zabezpieczyć się przed skutkami tych zjawisk, w tym unikając przemieszczania się, jeśli nie jest to konieczne.

Isha będzie ósmym orkanem nadciągającym nad Wyspy Brytyjskie od początku tego sezonu sztormowego, czyli od września. W czasie tego przejścia prędkość wiatru może dochodzić do 130 km/godz.

Jak zwraca uwagę Met Office, tym, co odróżnia orkan Isha od poprzednich, jest szeroki obszar jego przejścia. Dość często widzimy orkany przechodzące przez północno-zachodnią lub południową połowę Wielkiej Brytanii, a podczas tego, który przejdzie później w niedzielę do poniedziałku, cała Wielka Brytania jest objęta ostrzeżeniem, co jest stosunkowo rzadkie - powiedziała Ellie Glaisyer z Met Office.