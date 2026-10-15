Orban już bez wpływów w UE. Teraz to z nim Moskwa zacieśnia relacje

RMF24

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Po przegranej premiera Węgier Viktora Orbana w kwietniowych wyborach parlamentarnych, Rosja straciła swojego głównego „konia trojańskiego” w Unii Europejskiej. Natura nie znosi jednak próżni, dlatego teraz premier Słowacji Robert Fico wyłania się jako najważniejszy sojusznik Władimira Putina we Wspólnocie. Bratysława i Moskwa poczyniły już zresztą pewne kroki w kierunku zacieśnienia relacji.

Słowacja wznawia działalność Rosyjsko-Słowackiej Komisji Międzyrządowej. Według dokumentu rosyjskiego rządu, do którego dotarł portal Politico, rozmowy w Moskwie mają dotyczyć energetyki, ale też sytuacji rosyjskich sportowców.

Spotkanie, jak przekazał w środę premier Słowacji Robert Fico, zaplanowano na 25 listopada. Poprzednie posiedzenie tego gremium zorganizowano w Bratysławie w listopadzie 2021 roku, jeszcze przed rozpoczęciem przez Rosję inwazji na Ukrainę.

Energia na pierwszym planie

Z notatki rosyjskiego ministra nauki i szkolnictwa wyższego Walerija Fałkowa wynika, że słowacki minister spraw zagranicznych Juraj Blanar zgodził się na zorganizowanie spotkania podczas rozmowy wideo 20 sierpnia.

Dokument wskazuje, że Bratysława chce rozmawiać przede wszystkim o kwestiach energetycznych. Słowacja ma sprzeciwiać się unijnym planom odchodzenia od importu rosyjskiego gazu.

W agendzie znalazły się też dostawy rosyjskiej ropy naftowej rurociągiem Przyjaźń oraz paliwa jądrowego dla słowackich elektrowni.

Należy zauważyć, że Słowacja pozostaje mocno uzależniona od rosyjskich surowców. Robert Fico wielokrotnie przekonywał, że szybkie zakończenie ich importu oznaczałoby wzrost kosztów dla odbiorców w jego kraju.

Rozmowy w rosyjskiej stolicy mają jednak wykraczać poza energetykę. Jak informuje Politico, strony chcą rozważyć powołanie grup roboczych ds. kultury, turystyki, rolnictwa i ochrony środowiska.

Pod obrady komisji ma trafić również sytuacja rosyjskich sportowców, którzy - według Bratysławy i Moskwy - są dyskryminowani na arenie międzynarodowej.

Robert Fico wcześniej spotkał się z Władimirem Putinem

Słowacki resort dyplomacji, pytany przez Politico o szczegóły planowanego spotkania, odesłał dziennikarzy do wcześniejszych wypowiedzi Juraja Blanara. Ten mówił w sierpniu, że Bratysława prowadzi politykę zagraniczną skupioną „na wszystkich kierunkach” i utrzymuje dialog z państwami zainteresowanymi pragmatyczną współpracą.

Ocieplenie relacji z Moskwą następuje kilka miesięcy po majowej wizycie słowackiego premiera w Rosji, gdzie spotkał się prezydentem Rosji podczas obchodów Dnia Zwycięstwa.