Viktor Orban jest już w stolicy Rosji i spotkał się tam z Władimirem Putinem. "Trwa misja pokojowa. Drugi przystanek: Moskwa" - napisał na swoim profilu na Facebooku szef węgierskiego rządu.

Viktor Orban / Simon Wohlfahrt / AFP/EAST NEWS

Jak podała agencja Reutera, powołując się na Tass, Viktor Orban przybył do Moskwy.

Węgierska agencja prasowa MTI poinformowała przed godz. 12, że w stolicy Rosji Orban spotka się z Putinem.

Sam Orban za pośrednictwem mediach społecznościowych przekazał, że jest już w Moskwie.

O czym rozmawiali Orban z Putinem?

Agencja Reutera, powołując się na rzecznika Kremla, podała, że Putin powiedział Orbanowi: "mam nadzieję, że wymienimy poglądy na kryzys ukraiński".

Przybyłeś tu, żeby omówić niuanse dotyczące Ukrainy - powiedział rosyjski przywódca. Jak stwierdził, "znasz moje propozycje dotyczące pokoju".

Orban zaznaczył, że "Węgry powoli stają się ostatnim europejskim krajem, który potrafi rozmawiać z oboma stronami - Rosją i Ukrainą - i chce wykorzystać tę możliwość".

Chcę poznać twoje punkty widzenia na kilka spraw ważnych dla Europy - miał powiedzieć Orban do Putina.

Komentarz Donalda Tuska

Przybycie węgierskiego szefa rządu do Moskwy skomentował Donald Tusk.

"Premier Orban w drodze do Moskwy: 'Będziemy służyć jako ważne narzędzie do zrobienia pierwszego kroku w stronę pokoju'. Pytanie, w czyich rękach jest to narzędzie" - napisał polski premier na platformie X.