Rosyjski Narodowy Komitet Antyterrorystyczny (NAK) prowadzi "operację antyterrorystyczną" w Dagestanie na południu kraju. Zatrzymano trzech mężczyzn, którzy planowali "przestępstwa o charakterze terrorystycznym".

Telegram

U zatrzymanych znaleziono u nich broń automatyczną, amunicję i gotowy ładunek wybuchowy domowej roboty - podaje portal Meduza, powołując się na NAK.

Wcześniej Komitet podał, że podejrzani zostali zablokowani przez służby bezpieczeństwa w kilku mieszkaniach w stolicy Dagestanu, Machaczkale oraz w jednym z największych miast regionu, Kaspijsku.

NAK podał, że nie było ofiar cywilnych ani strat wśród funkcjonariuszy. Operacja trwa.

22 marca doszło pod Moskwą do zamachu na salę koncertową, w którym zginęły co najmniej 144 osoby, a 551 zostało rannych. Do zamachu przyznało się Państwo Islamskie Prowincji Chorasan, czyli afgańskie skrzydło terrorystycznego ugrupowania Państwo Islamskie (IS).