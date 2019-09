Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) nie zamierza upublicznić końcowego raportu z dochodzenia ws. rozliczeń kosztów podróży Janusza Wojciechowskiego. Chodzi o lata 2009-2016. "Raporty końcowe OLAF podlegają ścisłym zasadom poufności" - oświadczenie tej treści otrzymała od Urzędu korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginon.

Janusz Wojciechowski / Jacek Turczyk / PAP

Raporty końcowe OLAF-u podlegają ścisłym zasadom poufności i nie są podawane do wiadomości publicznej przez OLAF. Ma to na celu ochronę uzasadnionych praw zainteresowanych osób, zapewnienie poufności dochodzeń OLAF-u i ewentualnych działań następczych w postępowaniach administracyjnych i sądowych, a także ochronę danych osobowych - napisano w oświadczeniu, które biuro prasowe przekazało naszej dziennikarce Katarzynie Szymańskiej-Borginon.

Raport jest dokumentem z informacjami o faktach ustalonych w prowadzonym wobec Wojciechowskiego dochodzeniu. Wojciechowski twierdzi, że znaleziono tylko 9 drobnych omyłek w około tysiącu faktur.

OLAF przesyła tego typu dokument, gdy dochodzenie jest już zakończone. Ostatnim krokiem jest formułowanie wniosków końcowych.

Polski kandydat na komisarza zapowiada, że jeżeli nie będzie miał możliwości upublicznienia dokumentu, to zwróci się do szefa Parlamentu Europejskiego, żeby zapewnił do niego dostęp eurodeputowanym, którzy będą go przesłuchiwać, jako kandydata na komisarza.

Ponieważ wyniki postępowania są już zawarte w tym dokumencie, Wojciechowski uważa, że ma prawo mówić, że dochodzenie jest zakończone, oraz domagać się upublicznienia dokumentu.

Przyszła szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen w południe przedstawi listę kandydatów z przypisanymi do nich tekami. Janusz Wojciechowski ma się z nią w najbliższym czasie spotkać, by przedstawić sprawę dochodzenia prowadzonego wobec niego przez OLAF.

Polski kandydat na komisarza wziął już bezpłatny urlop w Trybunale Obrachunkowym, w którym był audytorem od 2016 roku i przenosi się do Brukseli, by przygotowywać się do przesłuchania w komisji rolnej Parlamentu Europejskiego. Będzie się spotykać z urzędnikami dyrekcji generalnej ds. rolnictwa KE i z eurodeputowanymi, by jak najlepiej się przygotować.

Przesłuchanie odbędzie się na początku października. Ostateczna data zostanie dopiero ustalana przez szefów frakcji PE, ale wymieniany jest najczęściej 7 października.