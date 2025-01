Nielegalny tunel na granicy USA i Meksyku wykorzystywany przez przemytników, został odkryty przez amerykańską straż graniczną. Był ukryty w systemie kanalizacji deszczowej, ma 300 metrów długości i został wyposażony w oświetlenie, wentylację oraz wzmocnienia.

(Zdjęcie ilustracyjne) / Andrea Cimini / Shutterstock

Tunel łączy meksykańskie Ciudad Juarez z leżącym w Teksasie El Paso. Został ukryty w systemie kanalizacji deszczowej łączącym oba miasta - to sieć rur i odpływów zaprojektowanych do odprowadzania wody np. z burz lub topniejącego śniegu.

Amerykańska straż graniczna odkryła tunel w zeszłym tygodniu, gdy strażnicy usunęli metalową płytę, która zakrywała otwór wejściowy. O jego istnieniu poinformowali swoich meksykańskich odpowiedników.

Według dowódcy garnizonu wojskowego generała Jose Lemusa, tunel ma długość 300 m, ok. 2 m wysokości i 1,2 m szerokości, co umożliwia przemyt ludzi i towarów.

Budowa tunelu musiała zająć dużo czasu, może rok lub dwa — przekazał generał. Nie sprecyzował jednak, jak długo tunel był wykorzystywany. Zdaniem generała, wskazówki na temat tunelu i jego lokalizacji były przekazywane przez platformy społecznościowe, takie jak TikTok.

Jak zaznaczył były szef oddziału amerykańskiej straży granicznej Victor Manjarrez, budowa tuneli, w której wykorzystywany jest system kanalizacji, to powszechna praktyka wśród przemytników. To zdecydowanie nie jest mała, rodzinna operacja. To coś więcej — ocenił.

Trwa dochodzenie w sprawie budowy tunelu.