Odchodzi ważny urzędnik Pentagonu. W tle spór z Petem Hegsethem

RMF24

Dan Driscoll, jeden z kluczowych cywilnych urzędników odpowiedzialnych za amerykańskie siły lądowe, podał się do dymisji - poinformował Biały Dom. Według „Wall Street Journal” jego odejście kończy trwający od miesięcy konflikt z szefem Pentagonu Petem Hegsethem.

Informację o rezygnacji Dana Driscolla potwierdziła rzeczniczka Rady Bezpieczeństwa Narodowego Anna Kelly, cytowana przez „Wall Street Journal”. Jednocześnie pozytywnie oceniła jego dotychczasową pracę i osiągnięcia w Departamencie Obrony.

Amerykański dziennik „Wall Street Journal” pisze, że były wojskowy ma formalnie odejść z Pentagonu w najbliższych dniach. Był jednym z najważniejszych urzędników nadzorujących funkcjonowanie US Army.

Reformy, drony i rozmowy o Ukrainie

Dan Driscoll opowiadał się za szeroką modernizacją amerykańskich wojsk lądowych. Wśród jego priorytetów miały być większa współpraca armii z sektorem prywatnym oraz program zakupu dziesiątek tysięcy tanich dronów.

Był też postrzegany jako jeden z polityków zyskujących znaczenie w administracji Donalda Trumpa. Prezydent powierzał mu między innymi zadania związane z rozmowami z Ukrainą na temat zakończenia wojny.

Spór z Petem Hegsethem

„WSJ” podał, że decyzja o odejściu Dana Driscolla zapadła po wielu miesiącach napięć między nim a sekretarzem obrony Petem Hegsethem. Jednym z powodów konfliktu miało być nagłe zwolnienie dowódcy US Army gen. Randy’ego George’a, z którym sekretarz ds. sił lądowych miał utrzymywać z nim dobre relacje.

Dziennik zwrócił uwagę, że amerykańskie siły lądowe pozostają obecnie bez zatwierdzonych przez Senat cywilnego i wojskowego zwierzchnika. Obowiązki dowódcy US Army wykonuje gen. Christopher LaNeve, który - jak podał „WSJ” - nie ma poparcia wyższej izby Kongresu.

Prywatnie Dan Driscoll jest przyjacielem wiceprezydenta J.D. Vance’a. Poznali się podczas studiów na Uniwersytecie Yale.