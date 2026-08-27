Pentagon rozważa nowe scenariusze obecności wojsk USA w Europie. Cztery opcje na stole

RMF24

Do 6 listopada Pentagon ma przedstawić cztery warianty przyszłej obecności amerykańskich wojsk w Europie – wynika z wewnętrznego dokumentu ujawnionego przez agencję Reutera. Decyzje mogą oznaczać istotne zmiany dla bezpieczeństwa na Starym Kontynencie i relacji w ramach NATO.

Pentagon prowadzi szeroko zakrojony przegląd rozmieszczenia amerykańskich sił zbrojnych w Europie. Jak donosi agencja Reutera, do 6 listopada mają powstać co najmniej cztery szczegółowe warianty dotyczące liczby żołnierzy, lokalizacji baz, tempa ewentualnych zmian oraz kosztów operacji.

To efekt wewnętrznych analiz i konsultacji z sojusznikami, które mogą przesądzić o przyszłym kształcie amerykańskiej obecności militarnej na kontynencie.

Kluczowe spotkania i konsultacje

Przełomowym momentem w procesie decyzyjnym ma być briefing zaplanowany na 18 września. Wezmą w nim udział m.in. generał Alexus Grynkewich, dowódca sił USA w Europie, oraz Elbridge Colby, wiceszef Pentagonu ds. politycznych. To właśnie Colby odpowiada za przygotowanie rekomendacji dotyczących zmian w rozmieszczeniu wojsk.

W czwartek Colby spotkał się w Brukseli z sekretarzem generalnym NATO, Markiem Ruttem. Rozmowy dotyczyły nie tylko przyszłości amerykańskich sił w Europie, ale także rosnącej odpowiedzialności państw europejskich za własną obronę konwencjonalną.

Czynniki decydujące o przyszłości wojsk USA

Zgodnie z dokumentem, na który powołuje się Reuters, Pentagon bierze pod uwagę szereg czynników. Kluczowe będą m.in. wydatki obronne poszczególnych sojuszników, ich gotowość do wypełnienia ewentualnych luk po redukcji wojsk USA w ramach NATO Force Model oraz wsparcie logistyczne i wywiadowcze oferowane Amerykanom. Nie bez znaczenia pozostają także ewentualne ograniczenia w korzystaniu z baz i przestrzeni powietrznej.

W ramach przygotowań Pentagon rozesłał do sojuszników szczegółowy kwestionariusz, na który odpowiedzi mają spłynąć do końca tygodnia. Pytano w nim m.in. o stanowisko wobec restrykcji dotyczących współpracy przemysłów zbrojeniowych po obu stronach Atlantyku.

Obawy europejskich sojuszników

Według Reutersa, wśród europejskich sojuszników USA narasta niepokój, że decyzja o redukcji amerykańskich wojsk w Europie została już de facto podjęta. W obliczu rosnących napięć geopolitycznych i wojny w Ukrainie, każda zmiana w rozmieszczeniu sił USA może mieć poważne konsekwencje dla bezpieczeństwa całego regionu.