Nożownik zaatakował w Paryżu. Ranne są kobiety

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W Paryżu w pobliżu Porte de Clichy doszło do ataku nożownika. Francuski minister spraw wewnętrznych poinformował, że ranne zostały trzy kobiety.

Służby w miejscu, gdzie doszło do ataku (autor zdjęcia: KENZO TRIBOUILLARD)

Służby w miejscu, gdzie doszło do ataku (autor zdjęcia: KENZO TRIBOUILLARD) / AFP/East News

Poszkodowane zostały przewiezione do szpitala. Dwie z kobiet mają poważne obrażenia.

Napastnik jest już w rękach policji. Mężczyzna miał rzucić się na kobiety z dwoma nożami.

Minister spraw wewnętrznych Laurent ​Nunez przekazał, że nożownika ujął policjant po służbie.

Wkrótce więcej informacji.