Nożownik zaatakował w Paryżu. Ranne są kobiety
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W Paryżu w pobliżu Porte de Clichy doszło do ataku nożownika. Francuski minister spraw wewnętrznych poinformował, że ranne zostały trzy kobiety.
Poszkodowane zostały przewiezione do szpitala. Dwie z kobiet mają poważne obrażenia.
Napastnik jest już w rękach policji. Mężczyzna miał rzucić się na kobiety z dwoma nożami.
Minister spraw wewnętrznych Laurent Nunez przekazał, że nożownika ujął policjant po służbie.
Wkrótce więcej informacji.