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Nożownik zaatakował w Paryżu. Ranne są kobiety

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 27 lipca (13:25)

W Paryżu w pobliżu Porte de Clichy doszło do ataku nożownika. Francuski minister spraw wewnętrznych poinformował, że ranne zostały trzy kobiety.

Nożownik zaatakował w Paryżu. Ranne są kobiety
Służby w miejscu, gdzie doszło do ataku (autor zdjęcia: KENZO TRIBOUILLARD) /AFP/East News

Poszkodowane zostały przewiezione do szpitala. Dwie z kobiet mają poważne obrażenia.

Napastnik jest już w rękach policji. Mężczyzna miał rzucić się na kobiety z dwoma nożami. 

Minister spraw wewnętrznych Laurent Nunez przekazał, że nożownika ujął policjant po służbie.

Wkrótce więcej informacji.

Źródło: RMF24
Tagi: Paryż nożownik

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