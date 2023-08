Na kolejne 19 lat więzienia został skazany rosyjski polityk opozycyjny Aleksiej Nawalny. Odbywa on już karę więzienia za rzekome przestępstwa finansowe. Opozycjonista zabrał głos w sprawie nowego wyroku.

Aleksiej Nawalny zZdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Informację o wyroku podała agencja Reutera, cytując zwolenników Nawalnego.

Opozycjonista z Rosji został dziś skazany na kolejne 19 lat więzienia przez rosyjski sąd. Prokuratorzy chcieli dla niego wyroku 20 lat.

Rozprawa przed sądem miejskim w Moskwie toczyła się za zamkniętymi drzwiami, a oskarżony uczestniczył w niej za pomocą łączy wideo. Aleksiej Nawalny przebywa w kolonii karnej we wsi Melechowo oddalonej o 250 kilometrów od rosyjskiej stolicy.

Komentarz Aleksieja Nawalnego

Rosyjski opozycjonista Aleksiej Nawalny skomentował na Twitterze zasądzony mu wyrok.

"Treść tego wyroku nie jest dla mnie, lecz dla was. To wy, a nie ja, jesteście zastraszani i pozbawiani woli oporu. Jesteście zmuszani do oddania bez walki swojego kraju, Rosji, bandzie zdrajców, złodziei i łajdaków, którzy zagarnęli władzę. Putin nie może osiągnąć swojego celu. Nie traćcie woli oporu" - zaapelował opozycjonista do rosyjskiego społeczeństwa.