Nie przyjmujcie papierosów od „uprzejmych nieznajomych”, którzy was nimi częstują - to apel francuskiej policji do mieszkańców i zagranicznych turystów. –W ostatnim czasie funkcjonariusze mają do czynienia z większa ilością rabunków na ulicach – złodzieje znaleźli nowy sposób na ogłuszenie swojej ofiary.

