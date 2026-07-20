Nowy premier Wielkiej Brytanii wydał pierwsze polecenie po objęciu rządu

Andy Burnham nowym premierem Wielkiej Brytanii. Zapowiada walkę z bezdomnością

Andy Burnham objął urząd premiera Wielkiej Brytanii, zastępując Keira Starmera. Ustępujący szef rządu wyraził pełne poparcie dla swojego następcy, a następnie udał się do Pałacu Buckingham, gdzie formalnie złożył rezygnację na ręce króla Karola III.

Nowy premier jeszcze przed wejściem do siedziby przy Downing Street 10 wygłosił swoje pierwsze przemówienie.

Już za chwilę przejdę przez te drzwi i wydam moje pierwsze polecenie - położyć kres bezdomności w naszym kraju. Chodzi o to, by w rządzeniu kierować się właściwymi wartościami i właściwymi standardami – powiedział Burnham.

Pierwsza decyzja rządu

Zaledwie kilka minut po objęciu urzędu przez nowego premiera rząd ogłosił przeznaczenie dodatkowych 340 mln funtów na walkę z bezdomnością w Wielkiej Brytanii.

Choć deklaracja Burnhama została przyjęta jako symboliczny sygnał wyznaczający kierunek polityki nowego gabinetu, eksperci zwracają uwagę, że szczegóły programu nie zostaną przedstawione od razu. Na razie nie wiadomo, jakie konkretne rozwiązania mają doprowadzić do realizacji ambitnego celu.

„Inwestować w sukces ludzi”

W swoim wystąpieniu Burnham przedstawił także szerszą wizję zmian społecznych i gospodarczych.

Zapowiedział reformę systemu edukacji, która ma pomóc większej liczbie młodych ludzi w znalezieniu pracy, zwiększenie wsparcia w zakresie zdrowia psychicznego oraz budowę większej liczby mieszkań komunalnych.

To sprawiedliwy i zrównoważony sposób na obniżenie wydatków na opiekę społeczną, tak aby spełnić nasze zasady fiskalne i wywiązać się ze zobowiązań wobec międzynarodowych partnerów w dziedzinie obronności – powiedział.

Dodał również, że jego rząd chce budować państwo bardziej nastawione na zapobieganie problemom społecznym.

Pomożemy ludziom żyć dobrze, inwestując w sukces ludzi, zamiast płacić za porażki – podkreślił.

Kim jest Andy Burnham?

56-letni Andy Burnham urodził się w Aintree pod Liverpoolem. W latach 2001–2017 był posłem reprezentującym okręg Leigh na północy Anglii. W rządzie Gordona Browna pełnił m.in. funkcje ministra zdrowia i ministra kultury.

Po porażce Partii Pracy w wyborach w 2010 roku odpowiadał za kwestie zdrowia i edukacji w gabinecie cieni Eda Milibanda. Od 2017 roku do czerwca 2026 roku sprawował urząd burmistrza aglomeracji Greater Manchester, gdzie zyskał ogólnokrajową rozpoznawalność.

Płyną gratulacje z Europy

Nowemu premierowi pogratulowali już przywódcy wielu państw. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapewnił, że Kijów jest gotowy do dalszej współpracy z Londynem i podkreślił znaczenie brytyjskiego wsparcia dla Ukrainy w sferze politycznej i obronnej.

„Fundamenty naszych dwustronnych relacji są silniejsze niż kiedykolwiek i będziemy się wzajemnie umacniać. Z niecierpliwością czekam na naszą dzisiejszą rozmowę” – napisał Zełenski.

Gratulacje przekazali również premier Włoch Giorgia Meloni, premier Holandii Rob Jetten, premier Szwecji Ulf Kristersson oraz prezydent Litwy Gitanas Nausėda. Wielu europejskich liderów, w tym premier Danii Mette Frederiksen, podziękowało jednocześnie Keirowi Starmerowi za dotychczasową współpracę.

Z kolei premier Donald Tusk pogratulował Burnhamowi na X. "Życzę Panu wiele siły i sukcesów w nowej roli. Polska i Wielka Brytania to bliscy przyjaciele i sojusznicy. Z niecierpliwością oczekuję współpracy z Panem na rzecz bezpieczniejszej i silniejszej Europy" - napisał szef polskiego rządu.