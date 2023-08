Jak podała gazeta, nazwanie węża imieniem i nazwiskiem Harrisona Forda to z jednej strony nawiązanie do filmów o słynnym archeologu i poszukiwaczu przygód - Indiana Jones nie znosił węży, a z drugiej - do zaangażowania Forda w ekologię.

"Wąż ma oczy, w których możesz "utonąć" i spędza większość dnia wylegując się na słońcu przy brudnej wodzie - prawdopodobnie bylibyśmy przyjaciółmi we wczesnych latach 60. (ubiegłego wieku - red.)" - powiedział Harrison Ford, komentując sprawę.

Jak dalej żartował - o czym wspomina "New York Post" - "ci naukowcy nazywają moim imieniem zwierzaki, ale zawsze są nimi te, które przerażają dzieci". Harrison Ford nawiązał do tego, że na jego cześć nazwano również imię mrówce ("Pheidole harrisonford") i pająkowi ("Calponia harrisonfordi").