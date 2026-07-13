Nowe fakty w sprawie śmierci Ann Widdecombe. „Ekstremalnie niepokojące” okoliczności

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Policja traktuje zabójstwo Ann Widdecombe - znanej brytyjskiej prawicowej polityczki - jako akt terroryzmu, a śledztwo przejął wydział antyterrorystyczny. Władze zapowiadają zmiany w ochronie byłych parlamentarzystów, a okoliczności tragedii określają jako „ekstremalnie niepokojące”.

W miniony czwartek, 9 lipca, w domu w hrabstwie Devon odnaleziono ciało Ann Widdecombe, byłej posłanki i jednej z najbardziej rozpoznawalnych postaci brytyjskiej sceny politycznej. Policja już od początku nie wykluczała udziału osób trzecich, jednak dopiero najnowsze ustalenia śledczych nadały sprawie zupełnie nowy wymiar.

Szefowa brytyjskiego MSW, Shabana Mahmood, poinformowała w Izbie Gmin, że zabójstwo traktowane jest obecnie jako akt terroryzmu.

Okoliczności jej zgonu są ekstremalnie niepokojące – podkreśliła Mahmood podczas wystąpienia w parlamencie.

Szefowa MSW powiedziała, że wydarzenia ostatnich dni są ciosem dla brytyjskiej demokracji. Dzisiejszy dzień jest czarnym dniem naszego życia politycznego, ale musimy go też wykorzystać jako szansę, by uczcić pamięć Ann Widdecombe – mówiła Mahmood. Zapowiedziała również opracowanie nowych wytycznych dotyczących ochrony byłych posłów i posłanek, aby podobne tragedie nie powtórzyły się w przyszłości.

Ann była głęboko wierzącą osobą. Jej podróż w tym życiu skończyła się zbyt szybko. Niechaj spoczywa w wiecznym pokoju – powiedziała szefowa MSW, oddając hołd zamordowanej polityczce. Politycy wszystkich opcji podkreślają, że atak na Ann Widdecombe to atak na wartości demokratyczne.

Ann Widdecombe (fot. BEN STANSALL/AFP/East News) / East News

Śledztwo przejęli antyterroryści

Policja Devon i Kornwalii, prowadząca początkowo sprawę, przekazała, że śledztwo jest „dynamiczne i złożone”. W toku działań śledczych pojawiły się nowe informacje, które sprawiły, że dochodzenie przejął wydział antyterrorystyczny.

Wcześniej policja nie wiązała sprawy z motywami politycznymi lub terrorystycznymi.

Przełom nastąpił po weekendzie, gdy w Rotherham w hrabstwie South Yorkshire zatrzymano 28-letniego obywatela Zjednoczonego Królestwa. Policja potwierdziła, że jest on białym Brytyjczykiem.

Jak ujawniła Mahmood, podejrzany nie był wcześniej objęty programem „Prevent”, służącym przeciwdziałaniu radykalnym nastrojom wśród mieszkańców Zjednoczonego Królestwa.

Poprzedni podejrzany, 26-latek, został zwolniony z aresztu i nie jest już objęty dochodzeniem.

Kim była Ann Widdecombe?

Ann Widdecombe przez 23 lata zasiadała w Izbie Gmin jako posłanka Partii Konserwatywnej z Maidstone. W rządzie Johna Majora pełniła funkcję podsekretarza stanu ds. więziennictwa. W 2010 roku odeszła z parlamentu, by po kilku latach wrócić do polityki jako europosłanka Brexit Party Nigela Farage’a. Po wystąpieniu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej wspierała Reform UK, gdzie odpowiadała za sprawy migracji.

Widdecombe była znana z konserwatywnych poglądów, sprzeciwiała się aborcji i była zagorzałą przeciwniczką Unii Europejskiej. Przeszła na katolicyzm w geście protestu przeciwko decyzji Kościoła Anglii o wyświęcaniu kobiet. Publiczność znała ją także z udziału w popularnych programach telewizyjnych, takich jak „Strictly Come Dancing” czy celebrycka edycja „Big Brothera”.