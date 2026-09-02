Amerykański nalot na wesele w Iranie. Są ofiary śmiertelne i dziesiątki rannych

RMF24

Podczas amerykańskiego nalotu w prowincji Hormozgan zbombardowano dom, w którym odbywało się wesele. Według irańskich mediów zginęły co najmniej cztery osoby, a 35 zostało ciężko rannych. Wcześniej USA ogłosiły nową falę uderzeń na Iran.

Do tragedii doszło w miasteczku Kuhestak, położonym nad strategiczną cieśniną Ormuz. Według państwowej irańskiej telewizji amerykański atak lotniczy uderzył w dom, gdzie trwała uroczystość weselna. Na miejscu zginęły co najmniej cztery osoby, a 35 uczestników wesela zostało poważnie rannych. Lokalne władze potwierdzają, że liczba ofiar może jeszcze wzrosnąć.

Nowa fala nalotów

Amerykańskie siły zbrojne wcześniej zapowiedziały kolejną falę nalotów na cele w Iranie. W regionie słychać było eksplozje.

Prezydent Donald Trump ostrzegł, że jeśli Iran zdecyduje się na odpowiedź militarną, Stany Zjednoczone odpowiedzą „ze znacznie większą siłą”.

Irańskie wojsko zapowiedziało odwet. W mediach pojawiły się informacje o wysłaniu rakiet i dronów w kierunku amerykańskich celów, a wojsko podkreśliło, że będzie to „miażdżący i niszczycielski cios” dla USA.

Wojna USA z Iranem

Wojna między Stanami Zjednoczonymi a Iranem trwa od 28 lutego 2026 roku. Najbardziej intensywne walki miały miejsce w kwietniu. Obecnie konflikt koncentruje się wokół blokad morskich i presji gospodarczej. Negocjacje dotyczące rozejmu nie są prowadzone, a sytuacja w regionie pozostaje bardzo napięta.