Obalona w wojskowym zamachu stanu demokratyczna przywódczyni Mjanmy, noblistka Aung San Suu Kyi została skazana na cztery lata więzienia za podżeganie do buntu i łamanie restrykcji epidemicznych - poinformowały władz.

Aung San Suu Kyi / HEIN HTET / PAP/EPA

76-letnią Aung San Suu Kyi skazano na dwa lata więzienia za każdy z przedstawionych zarzutów - przekazał agencji AFP rzecznik junty Za Min Tun. Przeciwko liderce opozycji toczy się też kilka innych postępowań, w których jest oskarżana m.in. o fałszerstwa wyborcze, korupcję, nielegalne posiadanie krótkofalówek i naruszanie tajemnicy państwowej. Za wszystkie te zarzuty Suu Kyi grozi kilkadziesiąt lat więzienia. U Win Myint, który do przewrotu sprawował urząd prezydenta Mjanmy, został również skazany na cztery lata więzienia. Rzecznik junty przekazał, że opozycyjni politycy nie zostaną na razie osadzeni w więzieniu, a do czasu rozpatrzenia kolejnych zarzutów pozostaną w aresztach domowych, w których przebywają od czasu puczu.



Zarówno Suu Kyi, jak i Wien Myint oraz inni oskarżani członkowie byłego rządu konsekwentnie nie przyznają się do winy - przypomina agencja AP.



Wojsko przejęło władzę w Mjanmie 1 lutego. Aresztowano wielu członków obalonego demokratycznego rządu Narodowej Ligi na rzecz Demokracji (NLD). Od tamtej pory Mjanma pogrążona jest w chaosie, a służby porządkowe brutalnie tłumią masowe protesty przeciwko puczowi. Według lokalnych organizacji pozarządowych wojsko i policja zabiły od przewrotu ponad 1,3 tys. osób, a ponad 10 tys. zostało aresztowanych z przyczyn politycznych. Junta zaprzecza tym wyliczeniom.



"Surowy wyrok wydany na Suu Kyi na podstawie fikcyjnych oskarżeń to ostatni przykład determinacji wojskowego reżimu do wyeliminowania wszystkich głosów opozycji i zdławienia wolności w Birmie" - skomentowała wyrok Amnesty International.