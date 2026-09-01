Nigdy nie było takiego lata. Wielka Brytania odnotowuje rekord

RMF24

Tegoroczne lato w Wielkiej Brytanii było najcieplejsze od rozpoczęcia systematycznych pomiarów meteorologicznych – podało we wtorek brytyjskie biuro meteorologiczne Met Office. Średnia temperatura z czerwca, lipca i sierpnia wyniosła 16,5 st. C.

Według wstępnych danych Met Office tegoroczna średnia temperatura była wyższa niż w 2025 roku, gdy wyniosła 16,1 st. C. Zestawienie uwzględnia temperatury notowane zarówno w dzień, jak i w nocy.

Warunki, które obserwowaliśmy tego lata, po raz kolejny doprowadziły do pobicia rekordów klimatycznych w Zjednoczonym Królestwie. Rekordy te padają teraz coraz częściej, co odzwierciedla wpływ wywołanych przez człowieka zmian klimatu – oceniła dr Amy Doherty z Met Office.

Pięć fal upałów i susza

Minione lato przyniosło w Wielkiej Brytanii pięć fal upałów. Przez rekordowe 40 dni temperatura przekraczała 30 st. C.

Najwyższą temperaturę – 38,1 st. C – odnotowano 13 sierpnia w ogrodach botanicznych Kew w Londynie. Upałom towarzyszyła susza: około 45 mln mieszkańców Anglii żyło na terenach nią dotkniętych. W wielu miejscach wybuchały także pożary wrzosowisk.

38 stopni w cieniu i susza stulecia. Alarm pogodowy w Anglii Tegoroczne lato w Anglii może przejść do historii jako najgorętsze w dziejach pomiarów. We wtorek cały kraj znalazł się w strefie pomarańczowego alarmu pogodowego, a eksperci ostrzegają: przed nami fala upałów, która może pobić wszystkie…

Met Office zaznaczyło, że przedstawione dane mają charakter wstępny i mogą zostać skorygowane. Systematyczne pomiary pogody w Wielkiej Brytanii są prowadzone od 1884 roku.

Początek meteorologicznej jesieni ma przynieść więcej opadów. Na pięciu obszarach Anglii obowiązują alerty powodziowe.

Prognozy dla północnej Anglii i Szkocji przewidują ponadto silny wiatr.