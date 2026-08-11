38 stopni w cieniu i susza stulecia. Alarm pogodowy w Anglii

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Tegoroczne lato w Anglii może przejść do historii jako najgorętsze w dziejach pomiarów. We wtorek cały kraj znalazł się w strefie pomarańczowego alarmu pogodowego, a eksperci ostrzegają: przed nami fala upałów, która może pobić wszystkie dotychczasowe rekordy.

Brytyjska Agencja ds. Bezpieczeństwa Zdrowotnego podniosła poziom alarmu dla północno-wschodniej części kraju, a Met Office – narodowe biuro meteorologiczne – prognozuje, że wysoka temperatura utrzyma się co najmniej do końca sierpnia.

Kolejne rekordowe lato w Wielkiej Brytanii wygląda teraz na coraz bardziej prawdopodobne, po drugim najcieplejszym czerwcu i lipcu w historii pomiarów – komentuje Mike Kendon, starszy naukowiec Met Office.

Co oznacza pomarańczowy alarm pogodowy?

Pomarańczowy alarm pogodowy oznacza wzmożoną gotowość służb medycznych. Szpitale i przychodnie przygotowują się na większą liczbę pacjentów, szczególnie wśród osób starszych i przewlekle chorych. Wysoka temperatura może prowadzić do przegrzania organizmu, odwodnienia, a nawet zagrożenia życia. Służby ostrzegają także przed możliwymi przeciążeniami sieci energetycznych.

Ponadto w wielu regionach Anglii nie padało od tygodni, co sprzyja rozprzestrzenianiu się pożarów. Trzeci dzień trwa walka z ogniem na wrzosowiskach New Forest w południowo-wschodniej części kraju. Ogień objął już półtora kilometra kwadratowego, a akcję gaśniczą utrudnia zmienny wiatr. Strażacy przewidują, że walka z żywiołem potrwa jeszcze kilka dni.

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Nawet 38 stopni w czwartek

Według prognoz Met Office, szczyt nadchodzącej fali upałów przypadnie na czwartek. W niektórych regionach temperatura może sięgnąć nawet 38 stopni Celsjusza. To wartości, które w Wielkiej Brytanii należą do absolutnych ekstremów.

Sytuacja hydrologiczna jest równie niepokojąca. Brytyjski rząd poinformował, że niemal trzy czwarte terytorium Anglii objęte jest suszą. Dotyczy to około 45 milionów mieszkańców.

Lipiec był w Anglii najsuchszym od początku prowadzenia pomiarów w 1836 roku. Stan suszy ogłoszono również w całej Walii.

Apel o niewychodzenie na zewnątrz

Eksperci apelują do mieszkańców o ostrożność i przestrzeganie zaleceń służb. Unikanie wychodzenia na zewnątrz w godzinach największego nasłonecznienia, picie dużej ilości wody i dbanie o osoby starsze oraz dzieci to podstawowe zasady bezpieczeństwa w najbliższych dniach.