Zamiast dostać połowę wartości wspólnego domu, żona ma zwrócić mężowi pieniądze wydane na kochanka. Taki wyrok wydal Sąd Rabiniczny w Hajfie podczas rozprawy rozwodowej pewnego małżeństwa.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

W postępowaniu rozwodowym mężczyzna udowodnił przed sądem, że jego żona była zaangażowana w długotrwały romans pozamałżeński, na który wydała część wspólnych pieniędzy.

"Fakt, że przez lata kobieta wydawała ze wspólnego majątku średnio po 4 tys. szekli (ok. 1200 USD - PAP) miesięcznie na wydatki związane z kochankiem, takie jak hotele i wspólny wypoczynek, wprawił sąd w osłupienie, ze względu na bezczelność" - napisał sąd w orzeczeniu.



Kobieta domagała się od swojego męża, emerytowanego lekarza wojskowego, ponad połowy wartości domu. Miała być to "rekompensata za różnice w dochodach", które według niej wynikały z jego pozycji zawodowej. Sąd był zdania, że kobieta rzeczywiście była uprawniona do otrzymania po rozwodzie połowy wartości wspólnego domu pary, "mimo że został on zakupiony głównie z funduszy męża i jego rodziców", jednak odliczył kwotę, którą według szacunków wydała na swojego kochanka. Stwierdził też, że wspomniane różnice w dochodach wynikały z faktu, że kobieta ciągle studiowała i nie chciała podejmować pracy.



"Sąd nie tylko odrzucił wniosek kobiety o nierówny podział majątku na jej korzyść, ale także podzielił go nierówno na korzyść męża, którego uznał za stronę pokrzywdzoną" - napisał portal janglo.net.