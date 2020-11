Niemiecki dziennik "Sueddeutsche Zeitung" ujawnił niedawno pismo będące odpowiedzią na zapytanie posła Bundestagu do rządu federalnego o eksport niemieckiego gazu pieprzowego. Jest on często używany do tłumienia protestów. Okazało się, że lista importerów niemieckiego gazu obejmuje m.in. Chiny, Chile, Rosję i Somalię.

REKLAMA