Norweska fregata, uszkodzona po zderzeniu z tankowcem u zachodnich wybrzeży Norwegii, zatonęła. Od 8 listopada norweska marynarka robiła wszystko, co mogła, żeby do tego nie dopuścić. Chciała odholować uszkodzoną fregatę do brzegu, ale okręt wciąż nabierał wody.

