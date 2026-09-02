„Nie mam ochoty tego ciągnąć”. Pół wieku w celi śmierci i egzekucja na Florydzie

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Na Florydzie wykonano wyrok śmierci na 74-letnim Haroldzie Gene’ie Lucasie, skazanym za zabójstwo 16-letniej Jill Piper w 1976 roku oraz postrzelenie dwojga jej znajomych. Mężczyzna spędził w celi śmierci pół wieku. Była to 14. egzekucja przeprowadzona na Florydzie od początku roku.

Egzekucję wykonano we wtorek wieczorem w więzieniu stanowym Florydy. Lucas otrzymał śmiertelny zastrzyk składający się z trzech substancji. Zgon stwierdzono o godz. 18:18 czasu lokalnego — podały amerykańskie media.

Zapytany przed egzekucją przez naczelnika więzienia, czy chce wygłosić ostatnie oświadczenie, odpowiedział krótko: „Nie”.

Lucas zrezygnował z dalszych odwołań. Wcześniej mówił, że jest zmęczony wieloletnim oczekiwaniem na wykonanie wyroku.

Jestem w celi śmierci od 50 lat i nie mam ochoty tego dalej ciągnąć. Im szybciej to się skończy, tym lepiej. Jestem zmęczony — powiedział.

Zabił nastolatkę, która odrzuciła jego zaloty

Do zbrodni doszło w sierpniu 1976 roku w Bonita Springs na Florydzie. Lucas miał wówczas 24 lata. Znał Jill Piper od kilku lat, pracował dla jej rodziny i przez pewien czas był związany z dziewczyną.

Według akt sprawy mężczyzna został zatrzymany za wtargnięcie na posesję rodziny Piperów. W kolejnych dniach miał grozić nastolatce śmiercią. Później pojawił się na miejscu z karabinem.

Śledczy ustalili, że wielokrotnie postrzelił 16-latkę, mimo że błagała o życie. Ranił również dwoje jej znajomych.

Lucas był czterokrotnie skazywany na karę śmierci. Ostatni taki wyrok zapadł w 1990 roku.

Lester Piper, brat zamordowanej dziewczyny, powiedział po egzekucji, że odczuwa ulgę z powodu zakończenia sprawy.

Nie wiem, czy „zamknięcie rozdziału” to właściwe określenie, ale z pewnością odczuwam ogromną ulgę — podkreślił.

Egzekucja Lucasa była pierwszą z trzech zaplanowanych na wrzesień na Florydzie. Gubernator Ron DeSantis podpisał już nakazy wykonania kary śmierci wobec kolejnych dwóch skazanych.

Na Florydzie wykonuje się egzekucje przez śmiertelny zastrzyk, z użyciem środka uspokajającego, leku paraliżującego oraz substancji zatrzymującej pracę serca.