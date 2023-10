Sztuczna inteligencja przewiduje trzęsienia ziemi - poinformowano w amerykańskim czasopiśmie "Bulletin of the Seismological Society of America". Okazało się, że w ciągu siedmiu algorytm AI przewidział 70 proc. okolicznych trzęsień ziemi na tydzień przed ich wystąpieniem.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Algorytm opracowali naukowcy z University of Texas w Austin. Sztuczna inteligencja otrzymała zestaw funkcji statystycznych opartych na wiedzy zespołu na temat fizyki trzęsień ziemi, a następnie szkoliła się w oparciu o pięcioletnią bazę danych sejsmicznych. Następnie AI "nasłuchiwała" oznak nadchodzących trzęsień ziemi wśród sygnałów odbieranych przez sejsmografy.

Na tej podstawie powstała cotygodniowa prognoza - sztuczna inteligencja z powodzeniem przewidziała 14 trzęsień ziemi w promieniu ponad 320 kilometrów niemal dokładnie przewidując siłę trzęsień. AI przeoczyła jedno trzęsienie i wysłała osiem fałszywych ostrzeżeń.

Eksperyment był częścią zorganizowanego w Chinach międzynarodowego konkursu, w którym sztuczna inteligencja opracowana przez teksańską uczelnię zajęła pierwsze miejsce spośród 600 innych projektów.

Co prawda na razie jeszcze nie wiadomo, czy to samo podejście sprawdzi się w innych lokalizacjach, jednak zdaniem autorów uzyskane wyniki są kamieniem milowym w badaniach nad prognozowaniem trzęsień ziemi w oparciu o sztuczną inteligencję. Naukowcy z Teksasu mają nadzieję, że pewnego dnia technologia wykorzystująca sztuczną inteligencję będzie mogła zostać wykorzystana do ograniczenia wpływu trzęsień ziemi na życie i gospodarkę.

Zdaniem ekspertów, w miejscach wyposażonych w odpowiednie sieci śledzenia sejsmicznego, takich jak Kalifornia, Włochy, Japonia, Grecja, Turcja i Teksas, sztuczna inteligencja może poprawić swój wskaźnik skuteczności i zawęzić przewidywania miejsca trzęsienia do kilkudziesięciu kilometrów.

Przewidywanie trzęsień ziemi to Święty Graal - powiedział Sergey Fomel, profesor University of California i członek zespołu badawczego. Nie jesteśmy jeszcze blisko przewidywania dla dowolnego miejsca na świecie, ale to, co osiągnęliśmy, wskazuje, że to, co uważaliśmy za problem niemożliwy do rozwiązania, w zasadzie można rozwiązać - dodał.

Jednym z kolejnych kroków ma być przetestowanie sztucznej inteligencji w Teksasie, ponieważ w tym stanie występuje wiele trzęsień ziemi o małej i średniej sile. W sieci TexNet znajduje się 300 stacji sejsmicznych, dostępnych jest też ponad sześć lat ciągłych zapisów, co czyni z Teksasu idealne miejsce do weryfikacji metody.