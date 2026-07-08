NATO reaguje na zagrożenia z Rosji. Nowy etap ochrony Bałtyku

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NATO przekształca swoją dotychczasową misję Baltic Air Policing w regionie bałtyckim w pełnoprawną misję obrony powietrznej. Decyzja zapadła podczas szczytu Sojuszu w Ankarze i ma zapewnić szybszą oraz bardziej elastyczną reakcję na zagrożenia ze strony Rosji.

Po 22 latach działania misji Baltic Air Policing w Estonii i na Litwie, NATO zdecydowało o jej rozbudowie do misji obrony powietrznej. Jak podkreślił estoński minister spraw zagranicznych Margus Tsahkna, Estonia zabiegała o tę zmianę od czasu incydentu z rosyjskim myśliwcem, który w ubiegłym roku naruszył estońską przestrzeń powietrzną.

Zmiana statusu oznacza, że Sojusz uzyska większą elastyczność i możliwość szybszego reagowania na zagrożenia powietrzne. To konkretne rezultaty szczytu NATO dla Estonii – podkreślił Tsahkna, cytowany przez serwis ERR. Minister obrony Hanno Pevkur dodał, że dla przeciętnego mieszkańca regionu zmiany nie będą widoczne, ale dotyczą one uprawnień dowództwa NATO i pilotów, co pozwoli na sprawniejsze działania w sytuacjach kryzysowych.

Główna różnica tkwi w szczegółach, a konkretnie w uprawnieniach przyznanych Naczelnemu Dowódcy Sił Sojuszniczych NATO w Europie oraz uprawnieniach przyznanych pilotom – powiedział Pevkur. Zrozumiałe jest, że nie możemy wchodzić w szczegóły, ale teraz mamy większą elastyczność i krótszy czas reakcji.

Estońska baza lotnicza Ämari, dotychczas pełniąca funkcję pomocniczą, zyska status oficjalnej operacyjnej bazy NATO, na równi z bazą w Szawlach na Litwie. Od 2004 roku państwa sojusznicze rotacyjnie wysyłają tam swoje myśliwce, by patrolować przestrzeń powietrzną krajów bałtyckich. W latach 2023-2024 dyżur w Ämari pełniły polskie Siły Powietrzne.

Decyzja o wzmocnieniu misji zapadła w obliczu rosnących napięć i licznych naruszeń przestrzeni powietrznej państw bałtyckich przez rosyjskie lotnictwo. Od 2014 roku rosyjskie samoloty naruszyły estońską przestrzeń powietrzną ponad 40 razy.

