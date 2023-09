Koszmarny błąd lekarzy z Nowej Zelandii. Zostawili w brzuchu operowanej kobiety narzędzie chirurgiczne wielkości talerza obiadowego. Stało się to podczas porodu poprzez cesarskie cięcie w szpitalu w Auckland.

(zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Retraktor ran operacyjnych Alexis ma kształt tuby i służy do ochrony brzegów ran chirurgicznych podczas zabiegu. Został usunięty z brzucha kobiety 18 miesięcy po tym, jak urodziła dziecko poprzez cesarskie cięcie w 2020 roku.

Przez te półtora roku mająca dwadzieścia kilka lat kobieta miała ogromne bóle brzucha, chodziła od lekarza do lekarza, szukając pomocy. Pewnego razu zgłosiła się nawet na oddział ratunkowy.

W końcu zostało zlecone jej prześwietlenie tomografem komputerowym i to ono wykazało przyczyny cierpień młodej matki.

Retraktor ran operacyjnych jest zbudowany z miękkiego, plastikowego tworzywa. To dwie obręcze o średnicy 17 cm, połączone czymś, co przypomina foliowy worek. Jak się okazało, przedmiot ten jest "przezroczysty dla promieni rentgenowskich" i nie można go było wykryć na skanach.