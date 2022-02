Paryska policja zastrzeliła na dworcu Gare du Nord mężczyznę uzbrojonego w nóż - poinformował minister transportu Francji Jean-Baptiste Djebbari. Według policji, mężczyzna groził dwóm funkcjonariuszom nożem o długości 30 cm.

Zdj. ilustracyjne / Gwendoline Le Goff / PAP/PANORAMIC

Szef francuskiego MSW Gerald Darmanin wyjaśnił, że zdarzenie miał miejsce około godz. 7 rano. Policja użyła broni palnej przeciwko atakującemu mężczyźnie, który "stanowił niebezpieczeństwo dla nich samych i podróżnych" - napisał minister. Jak tłumaczył w radiu RMC, incydent nie miał podłoża terrorystycznego. Napastnik był już wcześniej znany policji.



Na nożu, którym mężczyzna groził policjantom, był skrót "ACAB", czyli "wszyscy policjanci to dranie" (ang. all cops are bastards) - przekazały służby bezpieczeństwa.



Gare du Nord to jeden z największych dworców kolejowych w Europie.