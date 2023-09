Daniel Khalife został zatrzymany - poinformowała londyńska policja. 21-latek uciekł w środę z więzienia HMP Wandsworth. Ten były żołnierz brytyjskiej armii jest oskarżony o terroryzm.

/ NEIL HALL / PAP/EPA

Jak podaje londyńska policja, Daniel Khalife został zatrzymany przed południem w okolicy Chiswick w stolicy Wielkiej Brytanii.

W środę rano uciekł on z więzienia HMP Wandsworth, przywiązując się do podwozia ciężarówki dostarczającej produkty spożywcze. Było to możliwe, ponieważ 21-latek pracował w więziennej kuchni.

21-latek jest oskarżony o terroryzm

Khalife wstąpił do armii w 2019 roku. Stacjonował w bazie w Stafford. Zbiegł z niej 2 stycznia tego roku. Wcześniej zostawił atrapę ładunku wybuchowego.

Został aresztowany 26 stycznia i dwa dni później osadzono go w HMP Wandsworth. Postawiono mu dwa zarzuty popełnienia czynów o charakterze terrorystycznym - jeden dotyczy atrapy ładunku, a drugi uzyskania w 2021 r. informacji o personelu sił zbrojnych, które to informacje "mogły być przydatne dla osoby popełniającej lub przygotowującej akt terroru" w 2021 r. Według brytyjskich mediów, te informacje miał przekazać Iranowi.

Proces mężczyzny miał się rozpocząć 13 listopada.

W związku z jego ucieczką stawiane są pytania, dlaczego był on przetrzymywany w HMS Wandsworth, które jest więzieniem kategorii B, podczas gdy osoby oskarżone o terroryzm zwykle trafiają do więzień kategorii A, czyli najsilniej strzeżonych.

Ucieczki z więzień zdarzają się w Wielkiej Brytanii w ostatnich latach bardzo rzadko. Od 2017 r. było tylko pięć takich przypadków, a od 2010 r. - mniej niż 20. Ostatnia ucieczka osoby oskarżonej o terroryzm miała miejsce w 1994 r. i dotyczyła członka Irlandzkiej Armii Republikańskiej.