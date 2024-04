Resort dyplomacji podkreśla, że sytuacja bezpieczeństwa w Iranie "jest dynamiczna".

"Dlatego przed wyruszeniem w drogę pamiętaj, żeby: przygotować i trzymać przy sobie dokumenty swoje i rodziny przygotować gotówkę, zabezpieczyć prowiant (woda, jedzenie) na drogę, biorąc pod uwagę możliwe opóźnienia, naładować telefon i power banki" - podkreśla MSZ w radach dla podróżnych przebywających w Iranie.

MSZ radzi też, by zapisać w telefonie oraz dodatkowo na kartce najważniejsze kontakty (w tym telefony alarmowe miejscowe i do placówki), a podróżującym własnym autem – by zatankować je do pełna i uzupełniać zapasy paliwa na trasie w miarę możliwości.





MSZ na swojej stronie internetowej przypomina ponadto, że Iran jest państwem zagrożonym terroryzmem, a celem ataków mogą być przede wszystkim budynki rządowe, obiekty kultu religijnego oraz atrakcje turystyczne.

W piątek słyszano wybuchy w irańskim mieście Isfahan. Według licznych źródeł miał to być atak odwetowy Izraela, który z kolei miał być odpowiedzią na irański atak z nocy 13 na 14 kwietnia.

Jak podkreśla Reuters, obie strony konfliktu nie eksponują informacji o wymianie ognia, aby nie eskalować konfliktu. Atak na Izrael, do którego doszło w nocy z 13 na 14 kwietnia z użyciem łącznie ponad 300 rakiet i dronów był odwetem Iranu za uderzenie na placówkę dyplomatyczną w Damaszku, w wyniku którego zginęło siedmiu oficerów Strażników Rewolucji.