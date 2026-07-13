Morska blokada Iranu: Amerykanie podali szczegóły

RMF24

Siły USA na Bliskim Wschodzie rozpoczną egzekwowanie ogłoszonej przez prezydenta Donalda Trumpa powtórnej blokady Iranu od godz. 22 czasu polskiego we wtorek. Taką informację przekazało Dowództwo Centralne USA (CENTCOM). Blokada będzie dotyczyć statków wypływających i wpływających do irańskich portów. Wciąż nie wiadomo jednak, w jaki sposób Amerykanie chcą pobierać opłaty za tranzyt od statków, co również zapowiedział prezydent USA.

Jak podało Dowództwo Centralne USA w oświadczeniu, amerykańska Marynarka Wojenna będzie blokować statki płynące do lub z irańskich portów i obszarów przybrzeżnych.

„Wojsko amerykańskie nadal wspiera przepływ statków przez wody regionalne dla wszystkich jednostek, które nie naruszają blokady” - dodano.

Blokada wybrzeża Iranu - mapę opublikowało CENTCOM.

Powrót do blokady Iranu prezydent Trump ogłosił w poniedziałek w reakcji na irańskie ataki na statki przepływające przez cieśninę Ormuz.

Bilans pierwszej blokady Iranu

Jak podał CENTCOM, w okresie trwania pierwotnej blokady od 13 kwietnia do 18 czerwca siły przekierowały ponad 140 statków oraz zaatakowały i unieruchomiły dziewięć statków, które nie stosowały się do poleceń. Umożliwiły także przepływ ponad 50 statkom komercyjnym, które niosły pomoc humanitarną.

CENTCOM zapowiedział podanie marynarzom dodatkowych informacji w najbliższych godzinach.

Co z opłatami za przepłynięcie cieśniny Ormuz?

Wojsko nie podało żadnych informacji o drugiej części poniedziałkowego ogłoszenia Trumpa, tj. o pobieraniu przez USA opłat za ochronę cieśniny. Trump zadeklarował, że będzie pobierał opłaty jako rekompensatę za obecność wojska w wysokości 20 proc. wartości ładunków statków.

Nie wiadomo na razie jednak, jak te opłaty miałyby być egzekwowane.

Kluczowa rola cieśniny Ormuz

Ormuz jest kluczowym szlakiem dla eksportu ropy i gazu ziemnego z państw regionu Zatoki Perskiej.

Po tym, gdy USA i Izrael zaatakowały pod koniec lutego Iran, państwo to niemal całkowicie wstrzymało ruch przez cieśninę. Władze w Teheranie zapowiadały też, że przejmą kontrolę nad żeglugą przez Ormuz i będą pobierały opłaty za przejście tym szlakiem wodnym.

Podpisana 17 czerwca wstępna umowa rozejmowa zakłada odblokowanie cieśniny. Iran dąży jednak do utrzymania kontroli nad Ormuzem, czemu sprzeciwiają się USA.

W ostatnich dniach doszło do kolejnych irańskich ataków na statki, które przepływały cieśninę bez zezwolenia władz w Teheranie. USA przeprowadziły w odwecie naloty na cele militarne w Iranie. Wojska tego kraju odpowiedziały z kolei uderzeniami na amerykańskie bazy w państwach Bliskiego Wschodu.