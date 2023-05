Ostrzeżenia przed silnym wiatrem obowiązują jak na razie do wtorku. Według australijskiego Biura Meteorologicznego, niska temperatura i silny wiatr zostały wywołane układem niskiego ciśnienia.



Od wtorku do czwartku na południowo-wschodnim wybrzeżu spodziewane są przymrozki. Potem niska temperatura ma się przemieścić na południe, do stanów Wiktoria i Tasmania.