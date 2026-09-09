Mocne słowa niemieckiego ministra. „Ukraińcy powinni wrócić do siebie”

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Niemiecki minister spraw zagranicznych Johann Wadephul stwierdził, że Ukraińcy w wieku poborowym przebywający w Niemczech powinni wrócić do ojczyzny. W rozmowie z dziennikiem „Bild” zadeklarował, że Berlin pomoże władzom w Kijowie zidentyfikować takie osoby m.in. na podstawie danych dotyczących świadczeń socjalnych, zameldowania i statusu pobytowego. Minister zaapelował również, by Ukraina w większym stopniu kupowała broń od niemieckich producentów.

„Przecież w iemy, kto mieszka ”

Niemiecki minister powiedział, że młodzi Ukraińcy w wieku poborowym, którzy obecnie przebywają w Niemczech, powinni wrócić na Ukrainę. Berlin - jak zaznaczył - dysponuje informacjami pozwalającymi ustalić ich tożsamość.

Przecież wiemy, kto tu mieszka, kto pobiera świadczenia z ubezpieczenia społecznego, kto jest tu zameldowany i ma status rezydenta – powiedział Wadephul, cytowany przez niemiecki dziennik „Bild” i agencję Reuters.

Minister zadeklarował, że Niemcy są gotowe pomóc stronie ukraińskiej w identyfikacji młodych Ukraińców.

„Niemcy będą nadal wspierać Ukrainę”

Wadephul poinformował również, że podczas swojej wizyty w Ukrainie w ubiegłym miesiącu zapewnił prezydenta Wołodymyra Zełenskiego o dalszym niemieckim wsparciu dla Kijowa. Jednocześnie zwrócił uwagę na oczekiwania niemieckich podatników wobec sposobu wydawania środków przeznaczanych na pomoc.

W rozmowie z „Bildem” Wadephul mówił także o zakupach uzbrojenia przez Ukrainę. Jego zdaniem Niemcy są największym darczyńcą Ukrainy, dlatego powinna ona w większym stopniu korzystać z oferty niemieckich przedsiębiorstw zbrojeniowych.

Muszę to wyjaśnić niemieckim podatnikom: powinniście zadbać o to, by niemiecki przemysł obronny był zaangażowany we wszystkie działania związane z zamówieniami publicznymi. W tej chwili nie jesteśmy w pełni zadowoleni z poziomu zamówień, jakie otrzymujemy w Niemczech – powiedział Wadephul.

Napięcia na linii Berlin–Moskwa

Wypowiedzi niemieckiego ministra padły w czasie kolejnego zaostrzenia stosunków między Berlinem a Moskwą. Niemcy - powołując się na ustalenia śledczych i informacje wywiadowcze - oskarżyły Rosję o próbę ataku dronowego na lotnisko Lipsk/Halle 4 sierpnia. Według niemieckich władz dron z materiałem wybuchowym uderzył w ukraiński samolot transportowy, jednak ładunek nie eksplodował. Moskwa zdecydowanie odrzuciła te oskarżenia.

W reakcji na incydent Berlin zdecydował m.in. o zamknięciu rosyjskiego konsulatu w Bonn oraz Rosyjskiego Domu w Berlinie. Niemcy zapowiedziały także zaostrzenie kontroli wjazdowych wobec obywateli Rosji i działania na forum Unii Europejskiej.

Rosja określiła niemieckie oskarżenia jako bezpodstawne. Minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow, komentując sprawę, powiedział w rosyjskiej telewizji państwowej, że „jest to początek prawdziwej wojny”.

W niemieckich mediach cytowano tę wypowiedź w kontekście rosyjskiej krytyki działań Berlina. Niemcy podkreślają natomiast, że nie są z Rosją w stanie wojny, ale uważają się za cel rosyjskich działań hybrydowych. Wadephul, odnosząc się do rosyjskiej reakcji, odpowiedział: Musieliśmy zareagować. On o tym wie; dla wszystkich jest to jasne.

Nowe zasady tymczasowej ochrony Ukraińców

Kwestia powrotu ukraińskich mężczyzn w wieku poborowym do kraju jest również związana z obowiązującymi od końca lipca zmianami w unijnych zasadach tymczasowej ochrony.

Rada UE 30 lipca 2026 roku zdecydowała o przedłużeniu tymczasowej ochrony dla osób wysiedlonych z Ukrainy do 4 marca 2028 roku. Jednocześnie wprowadziła zasadę, zgodnie z którą tymczasowa ochrona ma być przyznawana osobom, które wypełniły swoje obowiązki wojskowe w Ukrainie, przy czym w odpowiednich przypadkach mogą być zobowiązane do przedstawienia potwierdzenia. Przepis ten stosuje się od 31 lipca 2026 roku. Jednocześnie nowe ograniczenie nie obejmuje osób, które korzystały z tymczasowej ochrony w danym państwie członkowskim przed 31 lipca 2026 roku i nieprzerwanie zachowują ten status.

Oznacza to, że nie można mówić o generalnym odebraniu ochrony wszystkim ukraińskim mężczyznom w wieku poborowym przebywającym już w UE. Nowe zasady dotyczą przede wszystkim osób ubiegających się o ochronę po wejściu nowych regulacji w życie.

Rubio: Nie jestem ani optymistą, ani pesymistą

Równolegle pojawiły się nowe sygnały dotyczące możliwego wznowienia negocjacji między Ukrainą a Rosją. Sekretarz stanu USA Marco Rubio, podczas wizyty w Kolumbii, określił weekendowe rozmowy prowadzone przez amerykańskich wysłanników w Kijowie i Moskwie jako znaczące.

Według Rubio podczas rozmów przedstawiono „nowe pomysły”, a strony wykazały „ogólną otwartość” na propozycje. Jednocześnie podkreślił, że nadal istnieją poważne przeszkody na drodze do wznowienia negocjacji.

Nie chcę być przesadnym optymistą, ale nie jestem też pesymistą i nie sądzę, żeby w ciągu najbliższych kilku tygodni pojawiła się możliwość opracowania planu działania, który umożliwi wznowienie negocjacji i osiągnięcie rozwiązania akceptowalnego dla obu stron – powiedział Rubio.

Witkoff i Kushner w Moskwie i Kijowie

Wypowiedź Rubio pojawiła się po intensywnych działaniach dyplomatycznych amerykańskich wysłanników Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera.

5 września wysłannicy prezydenta USA Donalda Trumpa spotkali się na Kremlu z Władimirem Putinem. Rozmowy trwały ponad trzy godziny. Następnie Witkoff i Kushner udali się do Kijowa, gdzie spotkali się z Wołodymyrem Zełenskim.

Po rozmowach w Ukrainie Kushner mówił o postępach w procesie negocjacyjnym, a Witkoff informował później o „znaczącym postępie” w rozmowach dotyczących zakończenia wojny. Jednocześnie - jak wynika z najnowszych wypowiedzi amerykańskich przedstawicieli - przełomu nadal nie osiągnięto.

Zełenski również ocenił ostatnie rozmowy pozytywnie, mówiąc o przedstawionych przez amerykańskich wysłanników propozycjach. Reuters podał, że ukraiński prezydent mówił o kilku obiecujących pomysłach, ale jednocześnie wskazywał na konieczność przełożenia rozmów na konkretne rezultaty.

Perspektywa wznowienia bezpośrednich negocjacji Kijowa z Moskwą pozostaje więc niepewna. Waszyngton deklaruje kontynuowanie działań dyplomatycznych, ale Rubio wyraźnie zaznaczył, że między stronami nadal istnieją poważne różnice.