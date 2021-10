Dwie godziny trwała debata na Szczycie Unii Europejskiej w Brukseli na temat praworządności w Polsce w kontekście wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który orzekł wyższość prawa krajowego nad unijnym. Premier Mateusz Morawiecki musiał wysłuchać kilkunastu przywódców, którzy pytali go m.in. dokąd zmierza. Ogromna większość krajów UE wyraziła poparcie dla działań Komisji Europejskiej wobec Polski. „Dyskusja była czasami bardzo mocna, ale spokojna i kulturalna” – powiedział RMF FM unijny dyplomata. Unijni przywódcy podkreślali, że gdy przystępuje się do wspólnoty, to akceptuje się jej reguły. Podnosili zasadniczą kwestię - sprawę zaufania. „Debata ta pokazała, że członkowie Rady Europejskiej są przekonani, że rządy prawa i niezawisłość sądownictwa mają absolutnie fundamentalne znaczenie” – przekazały RMF FM źródła w Radzie Europejskiej.

