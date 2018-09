Amerykański tygodnik "Time" po ośmiu miesiącach znowu zmienia właściciela. Kupił go miliarder Marc Benioff - współzałożyciel, prezes i dyrektor wykonawczy firmy Salesforce.com., która oferuje usługi w chmurze obliczeniowej. Benioff, którego majątek szacowany jest na 6,7 miliarda dolarów, zapłaci 190 milionów dolarów. Jak można przeczytać w komunikacie nabywcami tygodnika są osobiście miliarder wraz z żoną, a nie Salesforce.com. Transakcja ma zostać sfinalizowana w ciągu 30 dni.

Amerykański tygodnik "Time" po ośmiu miesiącach znowu zmienia właściciela / NADEEM KHAWER / PAP/EPA

Jesteśmy zadowoleni, że znaleźliśmy dla marki Time tak pełnych pasji nabywców jak Marc i Lynne Benioff. Od ponad 90 lat Time opisywał najważniejsze wydarzenia i wpływowe historie, które kształtowały opinie na świecie - powiedział Tom Harty, szef grupy wydawniczej Meredith Corporation.



Meredith, który jest wydawcą m.in. magazynu "People", sfinalizował zakup "Time'a" zaledwie na początku tego roku, razem z trzema innymi tytułami publikowanymi przez Time Inc. - "Fortune", "Money" i "Sports Illustrated", jednak już w marcu zdecydował się ich pozbyć uznając, że nie pasują do profilu firmy. Jak zaznaczono, rozmowy w sprawie sprzedaży przez Meredith pozostałych trzech tytułów trwają.



Zakup tygodnika "Time" przez Benioffa jest kolejnym z serii głośnych przejęć prasy drukowanej przez miliarderów z sektora nowoczesnych technologii. W 2013 roku Jeff Bezos, założyciel i szef Amazona, kupił dziennik "Washington Post", zaś w zeszłym roku Laurene Powell Jobs, wdowa po Steve'ie Jobsie, nabyła większościowy pakiet udziałów w magazynie "The Atlantic".



Ukazujący się od 1923 roku "Time" zmaga się w ostatnich latach - podobnie jak wiele innych tytułów prasowych - ze spadkiem sprzedaży. Jego średni nakład spadł w ciągu ostatnich 12 lat z ponad czterech do ponad dwóch milionów egzemplarzy.



(ug)