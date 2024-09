Misja stworzenia nowego rządu we Francji została powierzona umiarkowanie prawicowemu politykowi Michelowi Barnierowi. Negocjacje w sprawie premiera trwały prawie dwa miesiące.

Michel Barnier / OLIVIER HOSLET / POOL / PAP/EPA

O tym, że Michel Barnier został wyznaczony na premiera przez prezydenta Emmanuela Macrona, pojawiła się we francuskich mediach krótko po spotkaniu polityków w Pałacu Elizejskim.

Nazwisko Barniera jako możliwego nowego szefa rządu powtarzano od środy wieczorem; w czwartek telewizja LCI podała, że jest on teraz głównym kandydatem.

Prezydent Francji ostateczną decyzję podjął po tygodniach konsultacji z partiami politycznymi i prawie dwa miesiące po wyborach parlamentarnych, zakończonych 7 lipca.

Michel Barnier to twardy negocjator

Michel Barnier w przeszłości był m.in. ministrem ds. europejskich, szefem MSZ (w latach 2004-2005, za prezydentury Jacques'a Chiraca), unijnym komisarzem ds. polityki regionalnej oraz głównym negocjatorem ze strony Unii Europejskiej w sprawie brexitu (w latach 2016-2021).

73-latek zna więc od podszewki funkcjonowanie UE i niektórzy obserwatorzy twierdzą, że w Brukseli nauczył się, iż w relacjach międzynarodowych konieczne są kompromisy. Z drugiej strony jednak potrafi być też twardym negocjatorem, co pokazał w kwestii brexitu.

Francuska skrajna prawica zasugerowała, że nie będzie dążyła do obalenia jego rządu, jeżeli w wystarczający sposób zajmie się on we Francji m.in. zaostrzeniem polityki antyimigracyjnej.