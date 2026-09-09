Merz odwołał rozmowę z Trumpem. Poszło o wpis prezydenta USA?

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Kanclerz Niemiec Friedrich Merz odwołał zaplanowaną na środę rozmowę telefoniczną z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Choć Berlin nie podał powodu, dla którego zdecydował się na taki krok, może mieć on związek z wpisem amerykańskiego przywódcy.

Friedrich Merz i Donald Trump podczas spotkania w Białym Domu, 03.03.2026 r.; fot. SAMUEL CORUM/POOL

Friedrich Merz i Donald Trump podczas spotkania w Białym Domu, 03.03.2026 r.; fot. SAMUEL CORUM/POOL / PAP/EPA

Agencja AFP informuje, że rzecznik niemieckiego rządu nie podał powodu odwołania środowej rozmowy Friedricha Merza z Donaldem Trumpem, ale w odpowiedzi na pytania dziennikarzy zaznaczył, że nie miało to związku z harmonogramem kanclerza Niemiec.

Dzień wcześniej prezydent USA pogratulował skrajnie prawicowej Alternatywie dla Niemiec (AfD) zwycięstwa w wyborach regionalnych w Saksonii-Anhalcie.

„Wow! Partia Populistyczna w Niemczech właśnie miała naprawdę udany wieczór. W końcu mają dość absolutnie okropnych przepisów i regulacji imigracyjnych, które tak bardzo zaszkodziły Niemcom” - napisał Trump na swojej platformie społecznościowej Truth Social, dodając do wpisu akronim „MGGA” (Make Germany Great Again - Uczyńmy Niemcy Znowu Wielkimi).

AFP podała, że rzecznik Merza odmówił komentarza na temat tego, czy odwołanie rozmowy było związane z wpisem Trumpa. Zauważył jednak, że kanclerz Niemiec wielokrotnie sprzeciwiał się ingerowaniu w politykę wewnętrzną Niemiec, zwłaszcza w związku z wyborami.

Wpis gospodarza Białego Domu nie jest pierwszym wyrazem poparcia amerykańskiej administracji dla AfD. Wcześniej gesty sympatii dla ugrupowania Alice Weidel okazywał m.in. wiceprezydent J.D. Vance; z politykami AfD spotykali się też urzędnicy Departamentu Stanu.