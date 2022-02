Grupa około dziesięciu migrantów zaszyła sobie usta przed siedzibą Narodowego Instytutu Migracji w południowym Meksyku. Uczestnicy protestu żądają wydania dokumentów pozwalających im dotrzeć na północ kraju, do granicy z USA.

Zdjęcie z protestu migrantów przeciw władzy / PAP/EPA/Juan Manuel Blanco /

Migranci od tygodnia demonstrują w Tapachula, w stanie Chiapas (południe), aby uzyskać przepustki humanitarne umożliwiające im dotarcie do położonej dalej na północ granicy ze Stanami Zjednoczonymi.



Przypominam, że pozwolono nam przybyć do Monterrey (na północy), a następnie przejść do granicy. Ale wyznaczyli mi termin na otrzymanie dokumentów za trzy lub cztery miesiące i nie mam pieniędzy, aby czekać tak długo - wyjaśnił prasie wenezuelczyk Rafael Hernández, który wraz z innymi migrantami z Haiti i Kuby domaga się wydania przepustki.



Według aktywistki Irineo Mújica, która towarzyszy tej demonstracji, władze migracyjne "nie reagują" i "nie robią nic, aby rozwiązać problemy związane z uregulowaniem spraw migrantów".



Dziesiątki migrantów, głównie z Ameryki Środkowej, przemierzają Meksyk w poszukiwaniu azylu w Stanach Zjednoczonych, uciekając przed przemocą lub biedą w swoich krajach.



Władze meksykańskie zaostrzają kontrole, próbując powstrzymać ten migracyjny napływ, który nasilił się od czasu wyboru demokraty Joe Bidena na prezydenta Stanów Zjednoczonych.