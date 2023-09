"Doszło do masowego zabójstwa" - taki telefon odebrała w środę policja w Chapel St Leonards w brytyjskim hrabstwie Lincolnshire. Zaniepokojony mieszkaniec zauważył, że na podłodze tamtejszej kawiarni leży kilka osób. Gdy na miejsce przyjechali funkcjonariusze, okazało się, że rzekome ofiary to uczestnicy zajęć jogi.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Zajęcia jogi odbywają się w kawiarni mieszczącej się w obserwatorium nad Morzem Północnym w Chapel St Leonards co tydzień w środy. Tych ostatnich uczestnicy na pewno nie zapomną. W momencie, gdy leżeli na podłodze i medytowali, do środka wpadli policjanci.

"Jeśli słyszeliście ostatniej środy policyjne syreny przed naszą kawiarnią, to wyjaśniamy - ktoś zobaczył przez szyby, że na podłodze leży kilka osób. Wezwał policję, myśląc, że to ofiary masowej strzelaniny" - napisali w poście na Facebooku właściciele kawiarni. Podziękowali też policjantom, za ich akcję. "Trudno sobie wyobrazić, co przychodziło im na myśl, gdy jechali do nas" - dodano w poście.

Policja potwierdziła, że doszło do takiego zdarzenia. Jak podkreśliła, osoba, która zadzwoniła na numer alarmowy, miała dobre intencje. "Cieszymy się, że nikomu nic się nie stało" - dodali funkcjonariusze.