Papież Franciszek spotkał się z amerykańskim reżyserem Martinem Scorsese. 81-letni laureat Oscara ma jeszcze w tym roku rozpocząć zdjęcia do filmu o Jezusie.

Papież Franciszek i Martin Scorsese / VATICAN MEDIA HANDOUT / PAP/EPA

Kolejne spotkanie papieża i słynnego reżysera

Papież Franciszek i Martin Scorsese spotykają się regularnie od 2018 roku. Wtedy reżyser wziął udział we wspólnej debacie przedstawicieli pokolenia seniorów i młodzieży w Instytucie Patrystycznym Augustinianum w Rzymie. Vatican News przypomina, że Franciszka i reżysera łączy zamiłowanie do twórczości Fiodora Dostojewskiego.

W środę rano filmowiec zasiadł w watykańskiej Auli Pawła VI wraz z kilkoma tysiącami uczestników audiencji generalnej i słuchał katechezy Franciszka na temat gniewu. Przed audiencją rozmawiał z papieżem w gabinecie przy Auli.

Scorsese, który przymierza się do nakręcenia filmu o Jezusie, wyjaśnił w zeszłym roku, że w ten sposób postanowił odpowiedzieć na papieski apel skierowany do artystów.

Jeden z najgłośniejszych filmów Martina Scorsese to "Ostatnie kuszenie Chrystusa" z 1988 roku. Obraz został źle przyjęty w Watykanie.

Scorsese nakręci film o Jezusie. Co już wiadomo na temat tego projektu?

Zdjęcia do filmu Martina Scorsese o Jezusie mają ruszyć jeszcze w tym roku. Na początku stycznia w rozmowie z "Los Angeles Times" słynny reżyser zdradził kilka informacji dotyczących tej produkcji.

Scorsese napisał scenariusz swojego nowego filmu wspólnie z Kentem Jonesem - krytykiem i filmowcem. Powstał on na podstawie książki japońskiego pisarza Shūsaku Endō "A Life of Jesus". Scorsese wcześniej ekranizował inną powieść tego autora "Milczenie".

Reżyser zakłada, że jego nowy film potrwa ok. 80 minut. Jak wyliczał "The Hollywood Reporter", jeśli uda się zrealizować to założenie, będzie to najkrótszy film w jego dorobku. Dla porównania: jego ostatnie dzieło - "Czas krwawego księżyca" - trwa 206 minut.

Scorsese na razie nie zdradza, kto znajdzie się w obsadzie jego nowego filmu. Staram się znaleźć nowy sposób, aby uczynić je bardziej dostępnym i zdjąć z niego negatywny ciężar tego, co kojarzy się ze zorganizowaną religią - przyznał twórca "Wilka z Wall Street" i "Irlandczyka".