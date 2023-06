Zakon jezuitów poinformował w czwartek o wydaleniu ze swoich szeregów pochodzącego ze Słowenii księdza i artysty Marko Rupnika. Ten znany 68-letni twórca sztuki sakralnej został oskarżony o molestowanie i seksualne wykorzystywanie zakonnic.

Marko Ivan Rupnik został wydalony z zakonu jezuitów / ANSA/OSSERVATORE ROMANO / PAP/EPA

W wydanym komunikacie podkreślono, że generał jezuitów wydalił ks. Rupnika z zakonu, zgodnie z prawem kanonicznym z powodu odmowy przestrzegania ślubu posłuszeństwa.

Przypomina się, że ks. Rupnikowi, wobec którego kierowane są liczne i ciężkie zarzuty wykorzystywania seksualnego kobiet, nałożono restrykcje dotyczące celebracji, aktywności artystycznej i podróży. On zaś naruszył je wielokrotnie, o czym informowały media relacjonując jego zagraniczne podróże i udział w uroczystościach.

W oświadczeniu zakon przyznał, że dał ks. Rupnikowi "ostatnią możliwość" dokonania "rozrachunku ze swoją przeszłością" i wejścia na "drogę prawdy", by wystosować "jasny sygnał do licznych skrzywdzonych przez niego osób, składających zeznania przeciwko niemu", ale on tę szansę zmarnował.

"W obliczu tej ponawianej odmowy ze strony Marko Rupnika - wyjaśnili jezuici - pozostało nam niestety tylko jedno rozwiązanie: wykluczenie z zakonu".

Jak podaje serwis Vatican News, przeciwko Rupnikowi zebrane zostały "bardzo wysokiego" stopnia wiarygodności świadectwa. Dokumentacja zawiera "liczne zgłoszenia wszelkiego rodzaju" pochodzące "z bardzo różnych źródeł i dotyczące wydarzeń, do których dochodziło przez ponad 30 lat". Dossier zgromadził w lutym 2023 r. specjalny zespół ds. skarg na jezuitów.

Teraz ks. Rupnik ma 30 dni na odwołanie się od tej decyzji. Po tym okresie wykluczenie stanie się definitywne - zaznaczono w komunikacie.

Burza medialna wokół mieszkającego w Rzymie Słoweńca, który stworzył mozaiki sakralne dla świątyń w wielu krajach, wybuchła w grudniu 2022 roku, gdy generał jezuitów przyznał, że został on ekskomunikowany. Okazało się wtedy, że ekskomunika została jednak nałożona wcześnie, ale nie podano tego do publicznej wiadomości. Następnie, jak wyjaśniono, ekskomunika została zdjęta, lecz okoliczności tego kroku nie ujawniono, co wywołało szereg spekulacji w mediach oraz falę krytyki za sposób, w jaki potraktowano tę sprawę.

Marko Rupnik zaprojektował mozaiki m.in. w sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie oraz w bazylice św. ojca Pio w San Giovanni Rotondo we Włoszech.