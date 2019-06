​Tragiczna śmierć indyjskiego magika. "Czarodziej Mandrake" został spuszczony do wody w zamkniętej klatce. Przed sztuczką zapowiedział, że "jeśli uda mu się uwolnić, to będzie magia, a jak nie - to będzie tragedia". Jego ciało znaleziono po dobie poszukiwań.

