"Musimy się przygotować na to, że wojna (na Ukrainie) będzie trwać (...). Musimy przygotować się na to, by obejść się bez rosyjskiego gazu" - powiedział Emmanuel Macron w wywiadzie telewizyjnym udzielonym w święto narodowe Francji. Prezydent stwierdził również, że jego kraj musi produkować więcej broni i amunicji.