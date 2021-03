Prezydent Emmanuel Macron wyraził nadzieję, że za cztery do sześciu tygodni zaczną być zauważalne na terenie Francji efekty szczepień przeciwko koronawirusowi.

Emmanuel Macron / PAP/EPA/BENOIT TESSIER / POOL /

Wytrzymajcie jeszcze 4 do 6 tygodni - odpowiedział prezydent Macron pytany przez młodego mężczyznę, który poprosił go o przesunięcie godziny policyjnej na godzinę 19:00 z 18:00 "bo jest ciężko". Premier Jean Castex ogłosił, że w połowie maja wszyscy po 50. roku życia otrzymają już pierwszą dawkę szczepionki.

Pierwszą dawkę szczepionki przeciwko koronawirusowi otrzymało 2 967 937 osób, a dwie dawki - 1 582 433. Pałac Elizejski poinformował stację BFMTV, że w marcu zapadną decyzje odnośnie ograniczeń sanitarnych. W obliczu progresji bardziej zaraźliwych wariantów koronawirusa rząd ustanowił w weekendy lokalne lockdowny w departamencie Alpy Nadmorskie oraz w Dunkierce. Umieścił również 20 departamentów, które obejmują m.in. Paryż, Lyon i Marsylię, pod zwiększonym nadzorem z możliwością podjęcia tam takich samych środków.



W ciągu ostatniej doby zakażenie koronawirusem potwierdzono u 4 703 osób, w szpitalach zmarło 379 chorych - podała Agencja Zdrowia Publicznego (SPF).



Z powodu zakażenia koronawirusem do szpitali przyjęto 1393 chorych, 347 na oddziały intensywnej terapii. Liczba pacjentów hospitalizowanych wzrosła o 150 i wynosi 25 430. Na oddziałach intensywnej terapii obecnie leczonych jest 3 544 chorych.



Całkowita liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa od początku pandemii wzrosła do 86 829, a zarażonych do 3 760 671. Odsetek testów z wynikiem dodatnim wzrósł z 7,2 proc. do 7,3 proc.