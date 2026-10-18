Luksusowe jednostki u wybrzeży Korei Północnej. Kimowie wypoczywają na wodzie?

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Na wodach w pobliżu Wonsan, kurortu na wschodnim wybrzeżu Korei Północnej, zaobserwowano kilka dużych luksusowych jednostek pływających. Analiza zdjęć satelitarnych, opisana przez BBC, wskazuje, że w rejonie letniej rezydencji Kim Dzong Una przebywał m.in. około 80-metrowy statek z 50-metrowym basenem i zjeżdżalniami wodnymi.

BBC przeanalizowała zdjęcia satelitarne wykonane od lipca do połowy października. Na ich podstawie zidentyfikowano cztery duże jednostki, o długości około 50, 55, 60 i 80 metrów, które wielokrotnie pojawiały się w okolicy Wonsan.

Największa z nich po opuszczeniu stoczni miała w lipcu przemieścić się w rejon półwyspu Kalma. To niedaleko rozległej willi używanej przez przywódcę Korei Północnej i jego rodzinę. Na pokładzie jednostki widoczny jest długi basen oraz kompleks zjeżdżalni.

W pobliżu części statków obserwowano również mniejsze łodzie. Ekspert cytowany przez BBC ocenił, że mogły służyć do transportu osób, paliwa i zaopatrzenia.

Władze Korei Północnej oczywiście nie ujawniają, do kogo formalnie należą obserwowane jednostki. Byli północnokoreańscy urzędnicy, uciekinierzy i analitycy podkreślają jednak, że korzystanie z tak dużych statków bez powiązań z najwyższymi władzami reżimu byłoby w tym kraju bardzo mało prawdopodobne.

BBC zaznacza, że sama lokalizacja jednostek nie pozwala definitywnie ustalić, czy Kim Dzong Un przebywał w tym czasie na pokładzie. Ruch statków miał jednak pokrywać się z okresami, w których północnokoreański przywódca nie pojawiał się publicznie.

W archiwalnych obrazach satelitarnych odnaleziono też podobną dużą jednostkę w Wonsan już w 2002 roku – w okresie rządów Kim Dzong Ila, ojca obecnego przywódcy.

Wakacje z Kimem. Koreański dyktator otworzył luksusowy kurort Nowy nadmorski kurort Wonsan Kalma na wschodzie Korei Północnej został oficjalnie otwarty przez Kim Dzong Una. Uroczystości towarzyszyły nie tylko deklaracje sukcesu, ale i kontrowersje związane z obecnością żony przywódcy oraz jej luksusową…

Kurort dla elity, niedostępny dla większości

Wonsan jest miejscem szczególnie związanym z rodziną Kimów. Według biografów, a także według informacji wywiadowczych, Kim Dzong Un spędził tam część dzieciństwa. Byli pracownicy północnokoreańskich struktur bezpieczeństwa wspominali, że okoliczne rezydencje służyły jako letnie zaplecze dla elity władzy.

W lipcu 2025 roku w Kalma otwarto także duży kompleks turystyczny. Państwowe media przekonywały, że znajdują się tam hotele, restauracje, sklepy, obiekty sportowe i park wodny, a ośrodek może przyjąć blisko 20 tys. osób.

Dostęp do wypoczynku pozostaje jednak dla wielu mieszkańców Korei Północnej ograniczony. Jak przypomina BBC, podróże między miastami i regionami wymagają urzędowych zezwoleń, a dłuższe urlopy są rzadkością.

Według danych przywołanych przez brytyjską stację około 40 proc. mieszkańców Korei Północnej może cierpieć na niedożywienie. ONZ od lat informuje o chronicznych niedoborach żywności, o pracy przymusowej i systemowych naruszeniach praw człowieka w tym kraju.

Cen luksusowych jednostek widocznych na zdjęciach nie podano. Porównywalne jachty mogą jednak kosztować od kilkudziesięciu milionów do ponad 100 mln dolarów. Dla porównania: mniejszy, 29-metrowy jacht należący do Kim Dzong Una był wcześniej wyceniany na około 7 mln dolarów.