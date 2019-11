W niedzielę wieczorem na jarmarku bożonarodzeniowym w Luksemburgu doszło do przygniecenia ponad rocznego dziecka bryłą lodu, która oderwała się od wyeksponowanej tam lodowej rzeźby. Obrażenia okazały się na tyle poważne, że dziecko zmarło w drodze do kliniki.

Zdjęcie ilustracyjne / Luxembourg Ministry of Tourism /

O wypadku poinformowała luksemburska policja. W komunikacie zaznaczono, że pomoc pojawiła się na miejscu wypadku błyskawicznie; podjęto też natychmiastową reanimację.

Prokuratura wszczęła śledztwo mające wyjaśnić, w jaki sposób doszło do nieszczęśliwego zdarzenia. Policja zaapelowała za pośrednictwem mediów społecznościowych do ewentualnych świadków wypadku. Poprosiła ich pomoc w rekonstrukcji przebiegu wydarzeń.



Do wypadku doszło po godz. 20 w pobliżu ślizgawki bożonarodzeniowej, będącej jedną z atrakcji dorocznego jarmarku w Luksemburgu.