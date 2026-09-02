Wzięli sobie ostrzeżenie Zełenskiego do serca. Odwołano pierwsze loty

Jak podał niezależny rosyjski kanał na Telegramie „Ostorożno, Nowosti”, chodzi o lot PC1456 z Bodrum do Moskwy, zaplanowany na godz. 00:05 czasu lokalnego.
Pasażerowie mieli otrzymać informację, że wszystkie tureckie linie lotnicze odwołały połączenia w związku z „sytuacją w przestrzeni powietrznej” nad rosyjską stolicą. Nie wiemy, czego się spodziewać. Turecka strona zakazuje wylotów - poinformowali przewoźnicy.
Na tablicy odlotów moskiewskiego lotniska Wnukowo jako odwołane widniały także cztery rejsy Pegasus Airlines z Rosji: dwa do Stambułu oraz po jednym do Bodrum i Dalamanu - informuje niezależny rosyjski portal Meduza.
To nie wszystko - w nocy i dziś rano z lotniska Wnukowo odwołano również co najmniej dwa loty Turkish Airlines do Stambułu. Anulowano też rejs Nesma Airlines do egipskiego Szarm el-Szejk oraz lot Shirak Avia do Erywania. W późniejszym rozkładzie na środę połączenia Turkish Airlines były jednak nadal ujęte bez zmian.
Ograniczenia na Wnukowie
Rosyjska Federalna Agencja Transportu Lotniczego poinformowała, że w nocy z 1 na 2 września na lotnisku Wnukowo wprowadzono czasowe ograniczenia w przyjmowaniu i odprawie samolotów. Decyzję uzasadniono względami bezpieczeństwa. Około godz. 6:00 czasu moskiewskiego restrykcje zostały zniesione.
Dzień wcześniej prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ostrzegł przewoźników lotniczych, ubezpieczycieli i użytkowników rosyjskich lotnisk przed rosnącym zagrożeniem w przestrzeni powietrznej Rosji.
Rosyjskie niebo staje się całkowicie niebezpieczne. (...) Wojna rozpętana przez Rosję zamyka jej niebo – oświadczył ukraiński przywódca.
Władimir Putin ocenił, że słowa ukraińskiego przywódcy brzmiały jak „terroryzm państwowy”.