Wzięli sobie ostrzeżenie Zełenskiego do serca. Odwołano pierwsze loty

RMF24

Wołodymyr Zełenski ostrzegł linie lotnicze przed rosnącym zagrożeniem w rosyjskiej przestrzeni powietrznej. Kilkanaście godzin później odwołano część lotów między Turcją a Moskwą, w tym rejs tanich linii lotniczych Pegasus Airlines z Bodrum. Na moskiewskim lotnisku Wnukowo wprowadzono też czasowe ograniczenia ze względów bezpieczeństwa.

Jak podał niezależny rosyjski kanał na Telegramie „Ostorożno, Nowosti”, chodzi o lot PC1456 z Bodrum do Moskwy, zaplanowany na godz. 00:05 czasu lokalnego.

Pasażerowie mieli otrzymać informację, że wszystkie tureckie linie lotnicze odwołały połączenia w związku z „sytuacją w przestrzeni powietrznej” nad rosyjską stolicą. Nie wiemy, czego się spodziewać. Turecka strona zakazuje wylotów - poinformowali przewoźnicy.

Na tablicy odlotów moskiewskiego lotniska Wnukowo jako odwołane widniały także cztery rejsy Pegasus Airlines z Rosji: dwa do Stambułu oraz po jednym do Bodrum i Dalamanu - informuje niezależny rosyjski portal Meduza.

To nie wszystko - w nocy i dziś rano z lotniska Wnukowo odwołano również co najmniej dwa loty Turkish Airlines do Stambułu. Anulowano też rejs Nesma Airlines do egipskiego Szarm el-Szejk oraz lot Shirak Avia do Erywania. W późniejszym rozkładzie na środę połączenia Turkish Airlines były jednak nadal ujęte bez zmian.

Ograniczenia na Wnukowie

Rosyjska Federalna Agencja Transportu Lotniczego poinformowała, że w nocy z 1 na 2 września na lotnisku Wnukowo wprowadzono czasowe ograniczenia w przyjmowaniu i odprawie samolotów. Decyzję uzasadniono względami bezpieczeństwa. Około godz. 6:00 czasu moskiewskiego restrykcje zostały zniesione.

Dzień wcześniej prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ostrzegł przewoźników lotniczych, ubezpieczycieli i użytkowników rosyjskich lotnisk przed rosnącym zagrożeniem w przestrzeni powietrznej Rosji.

Rosyjskie niebo staje się całkowicie niebezpieczne. (...) Wojna rozpętana przez Rosję zamyka jej niebo – oświadczył ukraiński przywódca.

Władimir Putin ocenił, że słowa ukraińskiego przywódcy brzmiały jak „terroryzm państwowy”.