Mieszkańcy Madrytu, w tym handlowcy, hotelarze i restauratorzy, a także władze miasta obawiają się najazdu angielskich chuliganów w związku z rozgrywanym na stadionie Wanda Metropolitano sobotnim finałem piłkarskiej Ligi Mistrzów Liverpool FC - Tottenham Londyn.

Kibice Liverpoolu w Madrycie / PAP/EPA/LUCA PIERGIOVANNI / PAP/EPA

W piątek ze względów bezpieczeństwa władze Madrytu w porozumieniu ze stołecznymi restauratorami usunęły z kilku miejsc miasta “ogródki gastronomiczne". Stołeczne służby bezpieczeństwa obawiają się, że bary i restauracje na świeżym powietrzu mogą być terenem walk agresywnych kibiców z Anglii.

Madryckie media wskazują, że ewentualnych problemów z przybyłymi z Wysp Brytyjskich tysiącami kibiców należy się spodziewać już w piątek wieczorem, czyli na dobę przed zaplanowanym na 21.00 finałem LM.



Telewizja publiczna TVE zauważa, że jako zagrożenie należy uznać fakt, iż w Madrycie przebywać będzie około 30 tys. gości przybyłych na sobotni finał bez biletu. Wskazuje też na widmo starć w pobliżu stref kibiców.



Hiszpańskie służby porządkowe szacują, że specjalnie w związku z finałem LM do Madrytu przybędzie z całego świata od 70 tys. do 100 tys. kibiców. Ich bezpieczeństwa mają pilnować nie tylko przy użyciu licznych patroli, ale też zastosowaniu nowoczesnych technologii monitoringu.



Ograniczenia w piciu alkoholu

Jak poinformował dyrektor hiszpańskiej policji Francisco Pardo Piqueras, łącznie na ulicach Madrytu bezpieczeństwa będzie strzegło w sobotę 4700 funkcjonariuszy. 4200 z nich wchodzi w skład formacji krajowej policji (Policia Nacional).



Wsparciem dla policji będzie dron latający nad ulicami przylegającymi do stadionu Atletico Madryt, na którym rozgrywany będzie finał. Urządzenie ma przesyłać do centrali służb porządkowych zdjęcia i materiały filmowe wykonane grupom kibiców.



Stołeczny dziennik "ABC" wskazuje, że "choć sobotni mecz zapowiada się jako najbezpieczniejszy finał LM", to odnotowuje, że w celu zapewnienia porządku na ulicach Madrytu wprowadzone zostały ograniczenia w piciu alkoholu w kilku miejscach miasta, w tym w pobliżu stref kibiców obu angielskich klubów.



Według danych hiszpańskiego rządu w sobotę na ulicach stolicy znaczną grupę kibiców stanowić będą obywatele Wielkiej Brytanii, którzy na stałe mieszkają w Hiszpanii. |Rezydują oni głównie na Balearach, Wyspach Kanaryjskich, na Costa del Sol oraz w Benidormie" - poinformowała Maria Garcia Vera, reprezentująca rząd Hiszpanii we władzach regionalnych Madrytu.



Poza wydatkami na bezpieczeństwo imprezy spodziewane są też znaczne wpływy z tytułu organizacji wydarzenia. Z szacunków ekonomistów wynika, że docelowe korzyści dla hiszpańskiej gospodarki w związku z finałem LM mogą sięgnąć nawet kilkuset milionów euro. Hiszpański Związek Przedsiębiorców Promocji Turystyki ocenia, że wyniosą one w skali kraju 123 mln euro, z czego na Madryt przypadnie około połowa tej kwoty.