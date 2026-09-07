Trump chce kolejnej zmiany. Nowy Meksyk zniknie z map?

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Mapa Nowego Meksyku z przekreśloną nazwą stanu – taki wpis zamieścił na swoim profilu w serwisie Truth Social Donald Trump. Prezydent USA zasugerował zmianę nazwy tego stanu na "Nowa Ameryka".

"Wielu ludzi sugeruje zmianę nazwy Nowy Meksyk na NOWA AMERYKA. Byłaby ona o wiele bardziej prestiżowa i piękna dla mieszkańców tego stanu, który ma wprost niewyobrażalny potencjał!" - napisał Trump.

Reakcje lokalnych polityków

Jak podała lokalna stacja KOAT, gubernator stanu Michelle Lujan Grisham oświadczyła w serwisie X, że nazwa Nowy Meksyk „nie podlega dyskusji” i należy do mieszkańców „od czasów sprzed powstania Stanów Zjednoczonych”.

Sprawę skomentował także senator Martin Heinrich. Oznajmił, że są trzy rzeczy, które zawsze będzie nazywał ich prawdziwymi nazwami: Zatoka Meksykańska, jezioro Ontario i Nowy Meksyk.

Członkini Izby Reprezentantów Melanie Stansbury zareagowała na wpis Trumpa słowami: „Absolutnie nie!”. Podkreśliła, że nazwa stanu niesie historię, kulturę i dziedzictwo pokoleń.

Z kolei kongresman Gabe Vasquez przekonywał, że prezydentowi Trumpowi „nie uda się wymazać Nowego Meksyku”.

Burmistrz miasta Albuquerque w tym stanie, Tim Keller, zwrócił uwagę, że nazwa stanu od ponad 400 lat niesie tożsamość, która czyni to miejsce wyjątkowym. Jesteśmy dumnymi mieszkańcami Nowego Meksyku i dumnymi Amerykanami – stwierdził.

Stacja KOAT poinformowała jednocześnie w niedzielę, że Partia Republikańska w Nowym Meksyku jak dotąd nie skomentowała wpisu prezydenta Trumpa.

Trump idzie za ciosem. Po „Ontario” czas na zmianę nazwy cieśniny Ormuz Prezydent USA Donald Trump zasugerował, że cieśnina Ormuz mogłaby zostać nazwana jego nazwiskiem. W krótkim wpisie na platformie Truth Social po raz kolejny przekonywał, że strategiczny szlak wodny znajduje się pod kontrolą Stanów Zjednoczonych.

Donald Trump „na fali” zmian nazw w atlasach

W ubiegłym roku prezydent Trump zmienił nazwę Zatoki Meksykańskiej na Zatokę Amerykańską. Przywrócił też nazwę najwyższego szczytu Ameryki, Denali na Alasce, na Mt. McKinley, na cześć swojego ulubionego prezydenta Stanów Zjednoczonych. W zeszłym miesiącu podpisał rozporządzenie zmieniające nazwę jeziora Ontario na jezioro Ameryka. To reakcja na trwający spór handlowy z Kanadą.

Jezioro Ontario to jedno z pięciu Wielkich Jezior na pograniczu Stanów Zjednoczonych i Kanady. Przez jego środek przebiega granica między oboma krajami, po jednej stronie prowincją Ontario, a po drugiej - stanem Nowy Jork.

W reakcji na decyzję Trumpa Google zmienił wyświetlaną w swoich aplikacjach w USA nazwę jeziora Ontario na jezioro Ameryka. Firma zaznaczyła, że stosuje się do nazw urzędowych w poszczególnych krajach.

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W Polsce nadal obowiązują nazwy Jezioro Ontario i Zatoka Meksykańska

Jak podkreśla sekretarz Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami RP Justyna Kacprzak, obowiązującą polską nazwą nadal jest Jezioro Ontario. Komisja nie podjęła jeszcze decyzji w sprawie ewentualnej zmiany nazwy Jeziora Ontario. Nie wiem, czy będzie to przedmiotem najbliższego posiedzenia planowanego na przełom września i października. Obowiązującą polską nazwą jest nadal Jezioro Ontario – powiedziała.

W przypadku Zatoki Meksykańskiej w marcu ub. roku członkowie Komisji uznali, że zalecaną nazwą do stosowania w języku polskim pozostaje nadal Zatoka Meksykańska. „Zmiana nazwy obiektu transgranicznego w jednym z dwóch języków (angielski i hiszpański) nie powinna mieć wpływu na tradycyjną polską nazwę całej zatoki” - oceniono.