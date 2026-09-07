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Trump chce kolejnej zmiany. Nowy Meksyk zniknie z map?

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 7 września (06:48)

Mapa Nowego Meksyku z przekreśloną nazwą stanu – taki wpis zamieścił na swoim profilu w serwisie Truth Social Donald Trump. Prezydent USA zasugerował zmianę nazwy tego stanu na "Nowa Ameryka".

Trump chce kolejnej zmiany. Nowy Meksyk zniknie z map?
Donald Trump, zdj. KENT NISHIMURA /AFP/East News
  • Donald Trump zaproponował zmianę nazwy stanu Nowy Meksyk na Nowa Ameryka.
  • Lokalni politycy stanowczo odrzucili tę propozycję.
  • Trump wcześniej zmienił nazwy innych miejsc geograficznych, m.in. Zatoki Meksykańskiej na Zatokę Amerykańską oraz jeziora Ontario na jezioro Ameryka.
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"Wielu ludzi sugeruje zmianę nazwy Nowy Meksyk na NOWA AMERYKA. Byłaby ona o wiele bardziej prestiżowa i piękna dla mieszkańców tego stanu, który ma wprost niewyobrażalny potencjał!" - napisał Trump.

Reakcje lokalnych polityków

Jak podała lokalna stacja KOAT, gubernator stanu Michelle Lujan Grisham oświadczyła w serwisie X, że nazwa Nowy Meksyk „nie podlega dyskusji” i należy do mieszkańców „od czasów sprzed powstania Stanów Zjednoczonych”.

Sprawę skomentował także senator Martin Heinrich. Oznajmił, że są trzy rzeczy, które zawsze będzie nazywał ich prawdziwymi nazwami: Zatoka Meksykańska, jezioro Ontario i Nowy Meksyk.

Członkini Izby Reprezentantów Melanie Stansbury zareagowała na wpis Trumpa słowami: „Absolutnie nie!”. Podkreśliła, że nazwa stanu niesie historię, kulturę i dziedzictwo pokoleń.

Z kolei kongresman Gabe Vasquez przekonywał, że prezydentowi Trumpowi „nie uda się wymazać Nowego Meksyku”.

Burmistrz miasta Albuquerque w tym stanie, Tim Keller, zwrócił uwagę, że nazwa stanu od ponad 400 lat niesie tożsamość, która czyni to miejsce wyjątkowym. Jesteśmy dumnymi mieszkańcami Nowego Meksyku i dumnymi Amerykanami – stwierdził.

Stacja KOAT poinformowała jednocześnie w niedzielę, że Partia Republikańska w Nowym Meksyku jak dotąd nie skomentowała wpisu prezydenta Trumpa.

Donald Trump „na fali” zmian nazw w atlasach

W ubiegłym roku prezydent Trump zmienił nazwę Zatoki Meksykańskiej na Zatokę Amerykańską. Przywrócił też nazwę najwyższego szczytu Ameryki, Denali na Alasce, na Mt. McKinley, na cześć swojego ulubionego prezydenta Stanów Zjednoczonych. W zeszłym miesiącu podpisał rozporządzenie zmieniające nazwę jeziora Ontario na jezioro Ameryka. To reakcja na trwający spór handlowy z Kanadą.

Jezioro Ontario to jedno z pięciu Wielkich Jezior na pograniczu Stanów Zjednoczonych i Kanady. Przez jego środek przebiega granica między oboma krajami, po jednej stronie prowincją Ontario, a po drugiej - stanem Nowy Jork. 

W reakcji na decyzję Trumpa Google zmienił wyświetlaną w swoich aplikacjach w USA nazwę jeziora Ontario na jezioro Ameryka. Firma zaznaczyła, że stosuje się do nazw urzędowych w poszczególnych krajach.

W Polsce nadal obowiązują nazwy Jezioro Ontario i Zatoka Meksykańska

Jak podkreśla sekretarz Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami RP Justyna Kacprzak, obowiązującą polską nazwą nadal jest Jezioro Ontario. Komisja nie podjęła jeszcze decyzji w sprawie ewentualnej zmiany nazwy Jeziora Ontario. Nie wiem, czy będzie to przedmiotem najbliższego posiedzenia planowanego na przełom września i października. Obowiązującą polską nazwą jest nadal Jezioro Ontario – powiedziała.

W przypadku Zatoki Meksykańskiej w marcu ub. roku członkowie Komisji uznali, że zalecaną nazwą do stosowania w języku polskim pozostaje nadal Zatoka Meksykańska. „Zmiana nazwy obiektu transgranicznego w jednym z dwóch języków (angielski i hiszpański) nie powinna mieć wpływu na tradycyjną polską nazwę całej zatoki” - oceniono.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Donald Trump Nowy Meksyk
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