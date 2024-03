„Dobrze cię widzieć, Katarzyno” – napisał brytyjski The Sun komentując pierwsze nagranie księżnej Kate Middleton od momentu operacji. Księżna miała pojawić się u boku swojego męża na wspólnych zakupach.

Księżna Kate Middleton / Frank Augstein/WPA Pool/Shutterstock / East News

Książęca para została zaobserwowana w trakcie zakupów w Windsorze.

Księżna niesie zakupy, jest zrelaksowana i uśmiechnięta. To pierwszy dowód na to, że 42-letnia żona następcy tronu powraca do zdrowia - mówi brytyjski korespondent RMF FM Bogdan Frymorgen.

Księżna Kate przeszła w styczniu operację jamy brzusznej. Od tego czasu informacje na jej temat są utrzymywane w tajemnicy przez rodzinę królewską. Nie podano jeszcze daty, kiedy żona następcy tronu wróci do swoich obowiązków.

Powód do spekulacji

To nie ona, to sobowtór, a ten film to robota sztucznej inteligencji - zauważa Caroline Aston komentująca rodzinę królewską dla pisma "Majesty".

Nimb tajemnicy otaczający księżną podsyca różne spekulacje dotyczące jej osoby. Oliwy do ognia mogła dolać sama księżna, która niedawno przepraszała za opublikowanie zdjęcia ze swoimi dziećmi, które zostało przerobione w programie do obróbki graficznej. Fotografię z okazji dnia matki zretuszowano przed publikacją, przez co została wycofana przez czołowe światowe agencje informacyjne.