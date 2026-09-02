Kryptonim C430L: Teheran i Moskwa w tajemnicy chcą stworzyć potężną broń

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Rosja w tajemnicy pomaga Iranowi w budowie hipersonicznego pocisku manewrującego – ustalił dziennik „Financial Times”. Rosyjscy i irańscy inżynierowie – jak wynika z doniesień – od 2023 roku pracują nad stworzeniem hipersonicznego pocisku manewrującego, który byłby w stanie zagrozić lotniskowcom USA na Bliskim Wschodzie.

Tajny pakt Moskwy i Teheranu

Moskwa wsparła Teheran swoimi najlepszymi ekspertami i wiedzą techniczną w zakresie rozwoju broni hipersonicznej – wynika z korespondencji, dokumentów wojskowych i rejestrów podróży, do których dotarł „Financial Times”. W publikacji dziennika oceniono, że to „jeden z najbardziej znaczących przypadków dzielenia się rosyjską strategiczną technologią wojskową z Iranem”.

Zdaniem gazety, głównym celem tego irańsko-rosyjskiego programu o kryptonimie C430L jest zbudowanie silnika strumieniowego, który pozwala pociskowi manewrującemu lecieć z prędkością kilkukrotnie większą niż prędkość dźwięku. Eksperci, cytowani przez „Financial Times”, twierdzą, że technologia prawie na pewno jest rozwijana na potrzeby budowy rakiety przeciw okrętom i celom naziemnym.

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Dziennik przekazał, że o ile wiadomo, iż Iran testował silnik strumieniowy własnej produkcji, to nie ma dowodów, aby program C430L został sfinalizowany, a rakieta hipersoniczna z napędem tego typu przetestowana.

Rosyjscy inżynierowie kilkakrotnie podróżowali do Iranu

„Financial Times” wyjaśnił, że po stronie rosyjskiej za program odpowiada Rosoboronexport, przedsiębiorstwo państwowe pośredniczące w eksporcie broni, a także firma NPO Maszinostrojenia, która w 2014 roku została wpisana przez USA na listę sankcyjną. Waszyngton, uzasadniając ten krok, tłumaczył, że podmiot ten rozwijał rakiety balistyczne i wspierał rosyjskie Strategiczne Wojska Rakietowe.

Dziennik napisał – powołując się na korespondencję przedstawicieli NPO Maszinostrojenia i rejestry podróży – że rosyjscy inżynierowie kilkakrotnie podróżowali do Iranu jeszcze zanim podpisano umowę o współpracy między rosyjskimi siłami wsparcia logistycznego a irańskim ministerstwem obrony w ramach programu C430L w listopadzie 2023 roku. W publikacji dodano, że Irańczycy przekazywali Rosjanom informacje o lotach testowych, które następnie wspólnie analizowali.

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„Financial Times” podkreślił, że ta współpraca trwała co najmniej do początku lata tego roku. Według uzyskanych przez dziennik informacji trwają rozmowy nad jej kontynuacją w ramach kolejnej fazy rozwoju tej technologii.

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Jak przypomniano w publikacji, Iran w ostatnich latach rozwinął znacząco swój arsenał broni rakietowej. Twierdzi nawet, że posiada już broń hipersoniczną. Dziennik zwrócił uwagę, że Teheran ma również dobrze rozwinięty przemysł silników wykorzystywanych do rakiet manewrujących.

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